Скандал в "Укрзалізниці": сотрудники госпредприятия рассказали о "деятельности" одного из топ-менеджеров

Андрей Букин, который возглавил филию "Південно-Західна Залізниця" после того, как его шефа задержали за коррупцию, за несколько лет успел попасть в ряд скандалов. В OBOZREVATEL обратились сотрудники "Укрзалізниці", которые предоставили документы и рассказали о возможных нарушениях Букина. В прошлом году директор филии якобы спровоцировал масштабную аварию, его также связывают с хищением удобрений и злоупотреблением при проведении ремонтных работ.

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OBOZREVATEL публикует документы и свидетельства сотрудников "Укрзалізниці", которые рассказывают о деятельности Букина в "Укрзалізниці".

Масштабная авария, пострадавшие и убытки на миллионы

Директор региональной филии "Південно-Західна Залізниця" Андрей Букин в прошлом году стал участником аварии на железной дороге. И как утверждают коллеги Букина, именно он и виновен в происшествии. Авария произошла утром первого июля 2022-го. Руководство "Південно-західної залізниці" во главе с господином Букиным проводило плановый объезд. Всего собралось около 20 человек начальства, рассказывают OBOZREVATEL сотрудники предприятия. Среди них и глава Коростенской дирекции, главный инженер "Південно-Західної Залізниці", начальник безопасности УЗ Вячеслав Бабак и другие.

Должны были из Киева доехать до Овруча, но Букин предложил "посмотреть границу с Беларусью" и поехать дальше: к перегону Бережесть-Словечно. Вот только после начала полномасштабной войны железнодорожники сняли рейко-шпальную решетку на этом участке, вероятно, чтобы оградить железные пути из Беларуси, откуда на Украину напали войска РФ.

"От Бережесть до Беларуси разобрали путь и был разобран мост через реку. И ему, Букину, начальник дирекции говорит: "мы до Бережесть доедим, далее там путь разобран". А он ответил: "н***ра не разобрано, поехали". Ему сказали, что перегон закрыт. Он дал приказ ехать на разобранный перегон", – рассказывают сотрудники УЗ, которые пожелали остаться анонимными.

Машинист в таком случае должен был ехать со скоростью 25 км в час. Это бы позволило доехать до ближайшего препятствия и остановиться, избежав столкновения. Так и решили действовать, вот только Букин отдал еще один приказ: ехать быстрее. Машинисту передали пожелания начальства: "чего плетешься, давай добавляй скорость". Тогда машинист разогнался до 80 км в час.

Заметив препятствие, он попытался остановиться, но до столкновения успел сбавить скорость всего до 52 км. Мотриса влетела в препятствие, произошла масштабная авария. При этом, если бы машинист не получил фактически преступный приказ и двигался со скоростью 25 км в час, он бы успел полностью остановиться и избежать аварии.

В результате аварии машинист попал в реанимацию, главный инженер повредил хребет, начальник дирекции сломал ногу, повреждения хребта также получил и начальник безопасности Вячеслав Бабак. Сотрудники "Укрзалізниці" утверждают, что Букин оплатил ему лечение в США, однако подтвердить это OBOZREVATEL не удалось.

На ремонт мотрисы только официально потратили 10 млн грн, не говоря уже о нанесении телесных повреждений участникам поездки. Букин, разумеется, никакой ответственности не понес. "Ситуацию просто замяли", – рассказывают сотрудники "Уккрзалізниці". Предыдущий руководитель УЗ ситуацию скрыл, но сейчас пришел новый начальник предприятия. Сотрудники УЗ рассчитывают, что сейчас замять ситуацию не удастся.

Под руководством Букина "Укрзалізниця" потеряла удобрений на сотни тысяч долларов

Еще один скандал вокруг Букина – "потеря" удобрений на сотни тысяч долларов. В распоряжении OBOZREVATEL есть протокол оперативного совещания, которое провел начальник региональной филии "Південно-Західна Залізниця".

После начала полномасштабной войны сотрудники УЗ фактически способствовали краже 50 вагонов калийных удобрений на общую сумму в 681,9 тыс. долларов (груз был арестован). Их отправили в Изяслав, откуда без растаможки передали одному из предприятий.

"Виноватой назначили агента коммерческих грузов станции Изяслав Шудла, ее уволили с работы. И объявили выговоры. Ни один чих не происходит без начальства. Тем более невозможно без ведома Букина прогнать состав 300 км, найти локомотивы, загнать на богом забытую станцию, спрятать на завод. цинично объявить выговор и уволить женщину, которая точно это не организовала", – жалуются сотрудники "Укрзалізниці".

При этом в рамках внутреннего расследования свидетели утверждают, что именно по устному указанию Букина перенаправили 50 вагонов удобрений. Сам Букин вновь остался ненаказанным.

Еще одно возможное хищение сейчас расследуется сотрудниками полиции Винницкой области. Согласно материалам расследования по делу №127/2924/23, служебные лица "Казатинской дистанции сигнализации и связи" региональной филии "Південно-Західна залізниця", злоупотребляя служебным положением, завладели бюджетом на ремонтные работы ЕЦ-1 на станции Козятин-1. 75,4 млн грн перевели НВО "Импульс" за работы, которые ранее уже провели железнодорожники. При этом сотрудники УЗ считают, что Букин имеет связи с "Импульсом", во всяком случае, он часто приезжал на предприятие на мотрисе.

"На мотрисе он мог вывозить хоть чемоданы денег, его никто нигде не мог остановить. А если бы на машине ездил, там могут в любой момент остановить, осмотреть багаж. Но когда его мотриса попала в аварию, приезжать на "Импульс" он перестал", – рассказывают сотрудники УЗ.

Несмотря на все скандалы, Андрей Букин остается одним из топ-менеджеров "Укрзалізниці". При этом в условиях полномасштабной войны надеяться, что хищения с госпредприятия или преступную халатность "спишут" – не стоит. В это время правоохранители должны еще более тщательно расследовать возможные преступления и следить за тем, чтобы государственные менеджеры не превратились в мародеров.