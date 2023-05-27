Тариф на электроэнергию хотят резко повысить через несколько дней: как НКРЭКУ пересчитала цену 

В Украине тариф на электроэнергию уже с 1 июня могут повысить с 1,44 (1,68 грн) за кВт*час зависимо от объемов потребления до 2,88 грн. В результате украинцам могут ввести единый тариф на ток.

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Об этом сообщает профильное издание Энергореформа со ссылкой на источники в Минэнерго. По их данным именно такой тариф рассчитала Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммуслуг (НКРЭКУ). Окончательное решение принимает правительство.

Тариф в 2,88 грн за кВт*час по подсчетам экспертов комиссии должно сбалансировать рынок. При этом рыночная стоимость электроэнергии с учетом себестоимости генерации и доставки составляет около 6 грн за кВт*час. Сейчас высокую цену компенсируют за счет более низкой цены на ток от "Энергоатома" и "Укргидроэнерго".

Издание Энергореформа сообщает, что НКРЭКУ направит письмо в правительство с рекомендацией поднять тариф до 2,88 грн за кВт*час с подписью главы комиссии Руслана Кайдаша. Ранее более низкие цены на ток для населения компенсировали в том числе за счет высокого тарифа для промышленности.

Однако объемы потребления тока бизнесом в результате полномасштабной войны значительно снизилось. Кроме того, Россия нанесла масштабный ущерб энергосистеме Украины, захватила Запорожскую АЭС и разрушила часть объектов. Теперь нужно не только компенсировать низкие тарифы для населения, но и искать средства для проведения ремонтных работ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, это далеко не единственный вариант повышения цен. Правительство рассматривает сразу несколько сценариев повышения тарифа.

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