Бакуненко должен ответить за возможную кражу газового месторождения: партнер Фукса скрылся за границей

За передачей активов "Укрнефтебурения" в управления АРМА скрываются две громких фамилии. Собственник компании Павел Фукс и ее руководитель Михаил Бакуненко. Именно они имеют отношение к возможному захвату Сахалинского газового месторождения.

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Кроме того, именно Бакуненко помог Фукса организовать схему с участием черных реестраторов для захвата имущества десятков компаний. О том, кто такой Бакуненко и где он находится, читайте в материале OBOZREVATEL.

За что АРМА передали активы "Укрнефтебурения" и при чем здесь Бакуненко

Российский олигарх украинского происхождения Павел Фукс с 2014 начал захватывать активы окружения экс-президента Виктора Януковича. Среди них и компания бывшего главы Государственной службы геологии и недр Эдуарда Ставицкого "Голден Деррик". Ставицкий, используя свое положение, переоформил на компанию десятки лицензий на газовые месторождения. Среди них и Сахалинское (где только подтвержденные запасы составляют около 15 млрд кубометров).

Ставицкий для того чтобы легче получать лицензии, 33% "Голден Деррик" (сейчас компания называется Ист Юроп Петролеум) передал государственной компании "Надра Украина". Взлет "Голден Деррик" пришелся на президентство Виктора Януковича. С марта-апреля 2010 года по декабрь 2014 года компания получила около 28 лицензий и согласований (от местных властей) на разработку нефтегазовых участков.

Но в 2019-м, когда "Голден Деррик" владел уже Фукс, ему удалось договориться с "Надра Украина", государственная компания вышла из "Голден Деррик" и фактически передала все месторождения олигарха.

"Укрнефтебурение" – принимала участие в совместном проекте и разрабатывала Сахалинское газовое месторождение. Компания также принадлежит Фуксу вместе с его партнерами Коломойским и Хомутынником. Председатель правления "Укрнефтебурения" – Михаил Бакуненко.

Он – давний партнер Фукса, вместе с ним он летал из Женевы на самолете Виталия Хомутынника. Более того, именно Банкуненко должен нести ответственность за все нарушения в "Укрнефтебурении", потому что фактически он является руководителем.

Вместе с Бакуненко Фукс организовал не только газовую схему. Как говорится в расследовании Минюста, компания "Веста" выкупила активы банкротов на сотни миллионов гривен. Затем "Веста" обращалась к черным регистраторам, которые без необходимых процедур и мгновенно переоформляли активы банкротов на Фукса. Так компания получила предприятия, недвижимость.

"Веста" скупает проблемную задолженность банков на Prozorro.Продажи. Только в 2019-2020 годах компания купила более 50% проблемной задолженности, выставленной на аукционы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), который управляет активами банков-банкротов.

В начале 2021-го Министерство за грубые нарушения лишило нотариальных свидетельств нотариусов Олега Горая из Житомира, Алину Гамзатову из Броваров и Наталью Хару из Киева. Все эти нотариусы делали много специфических исполнительных надписей.

По данным "Наші гроші", нотариус Олег Горай в течение 2020-го сделал 110 тыс. исполнительных надписей. Если в среднем сумма взыскания на одной исполнительной надписи будет тысяч 20 грн, только один такой плодовитый нотариус поможет взыскать финкомпаниям долгов на более чем 2 млрд грн в год. Клиентами нотариусов Гамзатова, Горая и Хары были, в частности, компании связанные с Бакуненко.

В июне 2020 года разрешение на опосредованное владение 74,25% в уставном капитале "Вести" получила Лилиан Бакуненко – супруга главы "Укрнефтебурения" Михаила Бакуненко. Также услугами "черных регистраторов" воспользовался "Вердикт капитал". В судах Вердикт капитал фигурирует как компания, которой Веста отступает права требования. Так, "Вердикт капитал" приняла участие в 131 аукционе на Prozorro. Продажи с общей суммой покупок почти 68 млн грн (по данным Liga.net). 99% "Вердикт капитал" принадлежит другой украинской фирме – ООО "Вердикт Холдинг" Лилиан Бакуненко.

То есть Бакуненко вместе с Фуксом реализовал целый ряд разных схем, среди которых и захват газового месторождения.

Бакуненко сбежал за границу и тратит деньги на самом дорогом курорте ЕС

Журналисты УП в своем расследовании "Батальон Куршевель" заметили в самом дорогом горнолыжном курорте и менеджера "Укрнефтебурения" Михаила Бакуненко. По данным СМИ, он уехал с территории Украины еще в 2022-м. Теперь он скрывается от стражей порядка за границей.

При этом Бакуненко остается главой правления "Укрнефтебурения". Возникает вопрос, каким образом он смог покинуть территорию Украины и смогут ли украинские правоохранители добиться, чтобы он отвечал перед законом за хищение газовых месторождений и других схем, которые расследовали в том числе и журналисты OBOZREVATEL.

Против Фукса СНБО уже ввели санкции. А вот Бакуненко все еще имеет доступ к своим счетам и активам. До "Укрнефтебурения" Бакуненко работал в российском инвестиционном банке "Ренессанс капитал". Фактически он, как и Фукс, имеет тесные связи с Москвой. А теперь заработанные в Украине деньги тратит в одном из самых дорогих курортов в ЕС.