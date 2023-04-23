Кушнир ведет "Киевгорстрой" к банкротству: КГГА отказалась дать миллиард, а жилье инвесторов оказалось под угрозой

КГГА отказала главе "Киевгорстроя" Игорю Кушниру в финансировании на общую сумму в 1,3 млрд грн (1 млрд в виде докапитализации и 300 млн грн инвестиций в квартиры). Строительство о становлено, а крупнейший застройщик столицы фактически отказался на грани банкротства.

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В то же время сам Кушнир финансовых проблем не испытывает. За время руководством компанией его семья стала одной из самых состоятельных в столице. Десятки объектов недвижимости оформлено на самого Кушнира. Но самые дорогие активы: самолет, элитные квартиры, компании оформлены на супругу и детей Кушнира. Пока инвесторы в ЖК "Киевгорстрой" остаются без жилья, за которого уже заплатили, глава компании путешествует за границу и рассуждает о том, что во время войны он имеет право сдавать дома хоть без фасадов.

О том, как Игорь Кушнир довел "Киевгорстрой" до шага от банкротства, читайте в материале OBOZREVATEL.

Город не дает миллиард: повторит ли Кушнир судьбу Микитася

"Киевгорстрой" из акционерного общества превратился в холдинговую компанию. Фактически статус "коммунального предприятия" – всего лишь прикрытие, которое какое-то время позволяло привлекать инвесторов в жилье. Бизнесом же на самом деле занимаются десятки других компаний, которые якобы входят в холдинг. Но городу в этих компаниях принадлежит от меньше 1% до 55%.

Кушнир построил империю по типу "Укрбуда". Но, как и в случае с Микитасем, непомерные аппетиты приводят к плачевным финансовым результатам. СМИ при этом утверждают, что руководитель коммунального застройщика паралельно владеет двумя частными компаниями-застройщиками. И вот в этих двух компаниях проблем с активами нет.

В то время как "Киевгорстрой" свои работы остановил и выполнить обязательства перед инвесторами не способен. Дыра, которая образовалась в бюджете, по информации OBOZREVATEL составляет около 2 млрд грн. Чтобы спасти компании, Кушнир попросил у города увеличить статутный капитал (фактически просто отдать) на 1 млрд грн, а еще 300 млн грн выделить на покупку квартир у "Киегорстроя".

Кушнир оправдает ситуацию полномасштабной войной. "Во время войны можно вообще, бл..дь, сдавать дома без фасадов, без благоустройства, без ничего. Не нравится им, путь не подписывают. Пусть идут нах..й", – прокомментировал недовольство инвесторов якобы глава "Киевгорстроя" Игорь Кушнир во время своего разговора с Максимом Микитасем (подозреваемый в многочисленных аферах экс-глава "Укрбуда"). Запись разговора инвесторам предъявил сам Микитась, его также опубликовали в сети.

Но и до полномасштабной войны Кушнир сдавал дома без коммуникаций. OBOZREVATEL уже подробно писал о ситуации в ЖК "Медовый". Там один из домов не подключили к отоплению, не закончили благоустройство. Еще один пример – ЖК "Радужный". Его по срокам должны были сдать в эксплуатацию еще до полномасштабной войны. А теперь предлагают инвесторам оформлять право собственности на квартиры в домах, который не подключили к коммунальным услугам. И если инвесторы это сделают, то им придется самостоятельно решать проблемы с подключением коммунальным услуг. И решение этой проблемы может стоить десятки миллионов гривен.

Кушнир, самолеты и квартиры

Работа якобы в коммунальном предприятии, как утверждает издание УП, стал одним из собственников еще двух застройщиков. Речь идет о компаниях IB Alliance и bUd development. В обеих компаниях его партнер – скандальный нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар.

Тесные отношения с ОПЗЖ подтверждает еще один факт. На его жену Оксану оформлен самолет, на котором экс-нардеп и государственный предатель Виктор Медведчук летал к своему куму Путину в Москву. Сам 51-летний Кушнир в разгар отопительного сезона 2022-2023, когда в ЖК "Медовый" целый дом оставался без отопления, улетел в Вену (и стал героем расследования УП "батальон Вена").

Каким образом бизнесмен мог в период полномасштабной войны пересекать государственную границу, не известно. Еще до полномасштабной войны журанлисты-расследователи нашли у семьи Кушнира недвижимость на десятки миллионов гривен. Так, в собственности жены Кушнира квартира в элитном жилом комплексе "Французский квартал" площадью 161 квадратный метр и два паркоместа. Сын и дочь президента "Киевгорстроя" владеют квартирой в ЖК "Заречный" в почти 200 квадратных метров и еще двумя апартаментами в ЖК "PecherSKY".

В своих декларация Кушнир также не указал ни одного автомобиля. В собственности жены и детей находятся Mercedes E250 Cabriolet (2016 года), Range Rover (2008 года), Mercedes E250 CDI (2014) та Mercedes E220, приобретенный в 2017 году. Кроме того, с 2013 по 2017 год сын Кушнира передвигался на мотоцикле Harley Davidson. За всю жизнь официальный задекларированный заработок Кушнира Игоря Николаевича составил 127 тысяч долларов, что в три с половиной раза меньше прайса только автомобильного парка, выяснили журналисты.

Его жена владеет компанией Klodius Investments Limited, против которой действуют санкции СНБО. Причину введения санкций публично не поясняют, однако сам факт означает, что в СНБО есть данные, что компания наносит вред национальной безопасности Украины.

В такой ситуации возникает логичный вопрос: сможет ли Кушнир, который довел "Киевгорстрой" до такого состояния, спасти крупнейшего застройщика и не допустить краха? Банкротство "Киевгорстроя" может привести к масштабным последствиям. Без жилья останутся тысячи киевлян. Не пришло ли время заменить руководство "Киевгорстроя" для того, чтобы не допустить разорения компании и вывода последних ее активов?