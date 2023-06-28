В Украине через компанию россиянина пытались украсть здание и крупную сумму: ГБР разоблачило схему

В Украине суд арестовал и передал Нацагенству по вопросам розыска международных активов (АРМА) более 1,9 млрд гривен со счетов компании-нерезидента ООО "Роял Пэй Юроп" (Sia Royal Pay Europe). Против компании ввели санкции СНБО, она была связана с РФ.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР). Так, суд принял такое решение по результатам расследования ГБР. Злоумышленники пытались украсть 30 млн евро, которые иностранный банк выделил украинскому.

В ходе досудебного следствия работники ДБР установили, что организаторы сделки во время военных действий в Харьковской области попытались переоформить право собственности на недвижимость одного из украинских банков, находящегося в процедуре ликвидации. Имущество стоимостью 360 млн гривен, расположенное в Харькове, было передано в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В результате действий злоумышленников новыми хозяевами недвижимости стали иностранные компании, бенефициарными владельцами которых являются граждане России. Эти бизнес-структуры находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Недвижимость арестована и будет возвращена в управление Фонда. Перечисление украинскому банку 30 млн евро тоже было составной частью этой масштабной сделки.

Противоправная схема организована и фактически реализована с использованием реквизитов компании Sia Royal Pay Europe. Именно через нее владельцы бизнеса выводили заработанные денежные средства в Европу.

Фактическим бенефициарным владельцем компании является гражданин страны-агрессора. Досудебное расследование продолжается.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский концерн NICMAS снабжал продукцией военно-промышленный комплекс государства-террориста России, даже после полномасштабного вторжения. По этому факту сотрудники Государственного бюро расследований задержали топ-менеджмент и владельца концерна – экс-регионала Григория Дашутина.

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