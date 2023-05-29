Украинцам пересчитают пенсии через считанные дни: прибавка может достигнуть 1200 грн в месяц 

В Украине в июне пересчитают выплаты работающим пенсионерам. Перерасчет произойдет задним числом (должен был пройти в апреле, но задержался из-за отсутствия статистики). Украинцы на заслуженном отдыхе, которые продолжили работать, получат в июне деньги сразу за несколько месяцев.

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Как рассказала в эфире "Суспільного" директор департамента пенсионного обеспечения ПФУ Елена Охрименко, для каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной. Она может быть и 100, и 1200 грн (зависимо от стажа и зарплаты). Правда, для прибавки в 1200 грн зарплата пенсионера должна быть в разы выше средней. По правилам тем пенсионерам, которые работали, каждые два года пересчитывают выплаты с учетом обновленного стажа.

Даже если работать на пенсии всего несколько месяцев, спустя 24 месяца после назначения пенсии ее размер увеличат с учетом дополнительного стажа. Больше всего получат украинцы, которые работали на пенсии все два года и получали высокую белую зарплату.

"Повышение для каждого будет своим. Может быть и 100 грн, и 1000 и 1200 грн. Учитываются не только те два года", – рассказывает Охрименко. В Украине с 2000 года подсчитывается зарплата для расчета пенсии каждого работающего.

Следующее повышение ожидается в июле 2023-го. Постановление КМУ №168 предусматривает индексацию пенсий для тех, кто вышел по особым условиям (ученые, чиновники, журналисты и т.д). При этом сейчас чиновники, ученые выходят на пенсию по общим правилам, однако те, кто успел воспользоваться специальными условиями, также претендуют на индексацию своих выплат.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине могут заблокировать за долги банковскую карту и все деньги на ней. Такое блокирование происходит за долги.

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