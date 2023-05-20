Украинцам придут платежки с налогам на квартиру: сколько придется заплатить

Украинцы до 1 июля получат квитанции для уплаты налога на недвижимость. Платить нужно за квартиры площадью от 60 квадратов и за дома площадью от 120 квадратов. При этом платить не нужно в случае, если недвижимость находится в зоне боевых действий, оккупации, или уничтожена в результате военных действий.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы. Ставка налога на недвижимость устанавливается органами местного самоуправления в зависимости от типа объектов и их местонахождения в процентах к минимальной заработной плате, установленной на 1 января отчетного года, и не может превышать 1,5 % за 1 квадратный метр.

Поскольку в 2023 году налог начисляется за отчетный 2022 год, то ставка налога рассчитывается исходя из минимальной заработной платы, установленной на 01.01.2022, которая составляла 6700 грн (таким образом, максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн).

Так, например, у физического лица с квартирой в Киеве общей площадью 65 квадратных метров сумма налога рассчитывается как произведение общей площади квартиры, уменьшенной на 60 кв. м, и ставки налога, утвержденной решением Киевской городской государственной администрации. В частности, для квартир в Киеве ставка налога составляет 1,5 % (90,0 грн за метр квадратный).

Расчет суммы налога:

(65-60)*100,5 = 502,5 грн.

Для справки. При наличии в собственности плательщика налога объекта (объектов) жилой недвижимости, в том числе его доли, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и/или 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 000 грн в год за каждый такой объект жилой недвижимости (его часть).

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы обязаны заплатить 18% с дополнительного дохода. Например, если вы получили плату за независимую профессиональную деятельность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!