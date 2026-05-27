Почти пропустил свой джекпот: новость в газете заставила мужчину найти $5,9 млн в собственном доме

Мужчина из Нью-Джерси (штат США) почти потерял выигрыш в размере $5,9 млн, ведь выигрышный лотерейный билет пролежал забытым в старых штанах почти год, и до завершения срока его действия оставалось всего 8 дней. Только после новостей о невыплаченном джекпоте он решил тщательно проверить свои вещи, нашел билет и успел вовремя заявить о призе.

Об этом пишет People. Его история быстро стала одной из самых обсуждаемых в США – не только из-за суммы выигрыша, но и из-за почти драматического стечения обстоятельств.

Счастливый билет был приобретен еще 22 мая 2025 года на заправке, именно с этого момента начался отсчет времени. По правилам лотереи, победитель имеет ровно один год, чтобы заявить о своем призе, но владелец билета не знал, что стал миллионером.

В течение месяцев он жил обычной жизнью, не подозревая, что носит у себя дома документ, который меняет его финансовое будущее. Ситуация изменилась только тогда, когда лотерея объявила публично, что выигрыш в $5,9 млн до сих пор не забрали. Именно эта новость заставила мужчину пересмотреть все возможные места, где мог оказаться билет.

После того как он услышал о "неполученном миллионном призе", мужчина начал вспоминать свои покупки и даже обратился к работникам заправки, где приобрел билет. Они не знали, кто именно является победителем, но посоветовали ему проверить свои старые вещи, ведь среди постоянных клиентов было немного игроков.

Вернувшись домой, мужчина решил тщательно обыскать квартиру. Он проверил ящики, папки, карманы старой одежды – все, что мог пропустить в течение года. Именно там, в кармане старых брюк, он нашел смятый лотерейный билет, который мог сделать его миллионером или оставить без единой копейки, если бы время истекло.

Находка стала шоком даже для самого победителя. По словам представителей лотереи, мужчина обратился за выплатой всего за несколько дней до окончания срока действия билета, который истекал 22 мая. Там также отмечают, что подобные случаи хоть и редки для крупных джекпотов, но в целом достаточно типичны для игроков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в США житель штата Мичиган выиграл $1 млн в Powerball благодаря комбинации чисел, которую получил еще около 30 лет назад из легендарного автомата-предсказателя Zoltar в Лас-Вегасе. История сразу стала вирусной, потому что автоматы Zoltar стали культовыми в США после фильма Big с Томом Хэнксом.

