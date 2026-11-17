Украинца будут судить за азартные игры на границе с Польшей: что известно о сети

Украинские правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении участника преступной группировки, которая организовала работу сети нелегальных игорных залов во Львовской области – фактически на границе с Польшей. Материалы в отношении него были выделены в отдельное уголовное производство.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности. Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, совершенная организованной группой).

Что известно о нелегальной сети

Трое организаторов наладили подпольный азартный бизнес с февраля 2023 года по ноябрь 2024 года. Для ведения незаконной деятельности они арендовали нежилые помещения в городе Мостиска и селе Шегини, а для работы наняли администраторов и других сообщников. Следует отметить, что непосредственно в Шегинях расположен один из пунктов пропуска на украинско-польской границе.

Организаторы и исполнители действовали вопреки профильному закону, который прямо запрещает проведение азартных игр без соответствующей государственной лицензии.

Как действовали подпольные игорные залы

Клиент передавал наличные администратору-кассиру непосредственно в зале.

непосредственно в зале. Администратор пополнял виртуальный баланс и выдавал игроку специальный код доступа .

и выдавал игроку . Посетитель играл на компьютере в онлайн-симуляторы игровых автоматов .

. Проигранные средства оставались организаторам, а в случае выигрыша кассир выдавал деньги наличными.

Новые правила кибербезопасности для азартных игр в Украине

Министерство цифровой трансформации обязало организаторов азартных игр и операторов лотерей срочно привести свои системы информационной безопасности в соответствие с новыми минимальными требованиями. При этом бизнесу разрешили применять усиленные меры безопасности, но не ниже утвержденных.

Главная особенность новых правил – полное отсутствие переходного периода, то есть все субъекты рынка должны соблюдать установленные стандарты уже сейчас. Эксперты советуют операторам азартных игр и лотерей незамедлительно принять первоочередные меры:

составить и проверить внутреннюю таблицу установленных пороговых значений безопасности;

полностью согласовать кадровые процедуры со службой ИТ для немедленного отзыва прав доступа у уволенных лиц;

пересмотреть и обновить действующие договоры с ИТ-подрядчиками и аутсорсерами с учетом новых сроков реагирования.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во Львовской области осудили местную жительницу, которая брала микрозаймы и тратила деньги на ставки в онлайн-казино и личные покупки. Чтобы не возвращать долг, она придумала историю о мошенническом использовании ее персональных данных.