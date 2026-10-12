Археологи раскопали "античный Лас-Вегас" во Франции: что обнаружили под землей

Во Франции археологи обнаружили более 1000 игральных костей времен Римской империи. Находки могут свидетельствовать о том, что в древнем городе Гран было место для азартных игр. Кости лежали возле небольшого здания, назначение которого до сих пор неизвестно: здесь могли изготавливать их, играть в них или проводить ритуалы. Поэтому исследователи предполагают, что в поселении мог существовать своеобразный "античный Лас-Вегас".

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О находке сообщили археологи, исследующие древнее поселение Гран в департаменте Вогезы на северо-востоке Франции, пишет Arkeonews. Раскопки здесь продолжаются с 2022 года.

Что археологи нашли под землей

В центре внимания исследователей – небольшое сооружение размером примерно 4,5 на 3,8 метра. Его обнаружили во время раскопок в 2023-2024 годах, неподалеку от древней дороги. Стены здания были расписаны: на желтом фоне сохранились красные элементы.

Рядом археологи нашли много игральных костей. Три из них лежали прямо в фундаменте сооружения. Всего на этом участке обнаружили более 1000 таких предметов – это одна из крупнейших известных коллекций игральных костей римского периода.

Кости изготавливали из останков крупного рогатого скота и овец. На гранях заметны характерные отметки – небольшие двойные круги, которые иногда заполняли воском и древесным углем. Числа располагали по распространенной схеме: значения на противоположных гранях в сумме давали семь.

Поблизости также нашли фрагменты керамики, останки животных, гвозди от обуви, бронзовые монеты, фибулы и иглы с ушком. Археологи еще не выяснили, для чего использовали здание. Возможно, здесь изготавливали игральные кости или собирались игроки.

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Другая версия – участок имел религиозное назначение. На это указывают фрагменты каменного алтаря и небольшого святилища, найденные неподалеку. Среди монет есть и те, на которых изображена Фортуна – римская богиня удачи.

Исследователи обратили внимание на прямоугольную яму. Она могла служить местом для деревянного сосуда. Примерно в 20 метрах от ямы проходил водный канал. Рядом нашли железные обручи, которыми могли соединять деревянные трубы.

В римскую эпоху Гран был значительным галло-римским центром площадью более 70 гектаров. Поселение имело развитую инфраструктуру и общественные сооружения, что выделяло его среди многих других древних населенных пунктов.

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Среди наиболее заметных сооружений – амфитеатр длиной около 148 метров, который мог вместить более 17 тысяч зрителей. В городе также нашли мозаику площадью примерно 232 квадратных метра и святилище Аполлона Граннуса – божества, связанного с исцелением. Масштаб поселения объясняет, почему археологи считают Гран важным центром жизни в римской Галлии.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в современном Лас-Вегасе почти завершено строительство оригинального супер-казино. Здание получило необычную форму.