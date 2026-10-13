"Атлетико" сразится с МЮ: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

По мнению букмекеров, испанский "Атлетико" является фаворитом в матче 2 тура общего этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед". На победу "матрасников" действует коэффициент 1.93, тогда как для "красных дьяволов" он составляет 4.20.

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На ничью же, по данным vbet, действует коэффициент 3.84. Т.е., в мирных исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу МЮ.

В то же время, самым вероятным счетом матча, по данным специалистов, является 1:1, для которого действует коэффициент 5.30. А кроме того:

2:1 (победа "Атлетико") – 7.80;

1:0 (победа "Атлетико") – 8.30;

2:0 (победа "Атлетико") – 11.00.

Наименее же вероятными специалистам видятся счета 4:4 и 5:5. Для них установлен коэффициент 301.00.

Игра пройдет 13 октября на поле "Атлетико". Начало – 22:00.

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После 1 тура МЮ идет на 4 месте в турнирной таблице. У него 3 очка и разница мячей – 4:0.

"Атлетико" с 0 пунктов занимает 25 место. Разница мячей – 1:2.

Как сообщал OBOZ.UA, после 1 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитом этапа букмекеры видят испанский "Реал". Украинский "Шахтер" же – лишь 31-й в списке претендентов на победу.

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