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"Атлетико" сразится с МЮ: букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
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"Атлетико" сразится с МЮ
"Атлетико" сразится с МЮ. Источник: УЕФА

По мнению букмекеров, испанский "Атлетико" является фаворитом в матче 2 тура общего этапа Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед". На победу "матрасников" действует коэффициент 1.93, тогда как для "красных дьяволов" он составляет 4.20.

На ничью  же, по данным vbet, действует коэффициент 3.84. Т.е., в мирных исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу МЮ.

''Атлетико'' является фаворитом в матче против ''Манчестер Юнайтед''

"Атлетико" является фаворитом в матче против "Манчестер Юнайтед". Источник: vbet

В то же время, самым вероятным счетом матча, по данным специалистов, является 1:1, для которого действует коэффициент 5.30. А кроме того:

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  • 2:1 (победа "Атлетико") – 7.80;
  • 1:0 (победа "Атлетико") – 8.30;
  • 2:0 (победа "Атлетико") – 11.00.

Наименее же вероятными специалистам видятся счета 4:4 и 5:5. Для них установлен коэффициент 301.00.

Игра пройдет 13 октября на поле "Атлетико". Начало – 22:00.

Самым вероятным счетом матча, по данным специалистов, является 1:1

Самым вероятным счетом матча, по данным специалистов, является 1:1. Источник: vbet

После 1 тура МЮ идет на 4 месте в турнирной таблице. У него 3 очка и разница мячей – 4:0.

"Атлетико" с 0 пунктов занимает 25 место. Разница мячей – 1:2.

Все матчи 2 тура общего этапа Лиги чемпионов

Все матчи 2 тура общего этапа Лиги чемпионов. Источник: terrikon.com

Как сообщал OBOZ.UA, после 1 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитом этапа букмекеры видят испанский "Реал".  Украинский "Шахтер" же – лишь 31-й в списке претендентов на победу.

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