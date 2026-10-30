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Азартные игроки в стране ЕС смогут вернуть деньги, которые проиграли в онлайн-казино: детали решения суда

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
18
Иллюстрация – игральные карты на ноутбуке
В Германии приняли решение, важное для всей гемблинг-индустрии. Источник: Pixabay

Гражданам Германии разрешили требовать от гемблинг-операторов полного возмещения средств, проигранных в онлайн-казино и на виртуальных слотах. Иски они могут подавать только за периоды, когда такая деятельность была запрещена в стране.

Как сообщает DW, решения немецких судов опираются на прецедентную практику Суда Европейского союза (CJEU). Это создает правовую основу для потенциально многомиллиардных компенсаций.

Что предшествовало

До 2021 года онлайн-казино и электронные игровые автоматы в Германии были строго запрещены. Несмотря на это, многочисленные международные операторы (в частности, зарегистрированные на Мальте) активно предоставляли услуги немецким пользователям, ссылаясь на свои европейские лицензии.

Судебный прорыв произошел после того, как Высший земельный суд Штутгарта удовлетворил иск игрока против компании Tipico Games, обязав оператора вернуть около 10 000 евро проигрыша. Суд разъяснил: поскольку компания действовала без национальной немецкой лицензии, все финансовые транзакции и принятые ставки не имели надлежащего правового основания. Соответственно, полученные компанией средства подлежат возврату истцам.

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Верховный суд ЕС (CJEU) дополнительно подтвердил, что наличие лицензии в одной из стран Евросоюза не дает компаниям права нарушать национальное законодательство и запреты других государств-членов.

Что будет дальше

Это решение вызвало волну гражданских исков по всей Германии. Юридические компании при поддержке специализированных фондов судебного финансирования массово объединяют дела пострадавших игроков, потерявших от нескольких тысяч до сотен тысяч евро.

Эксперты сравнивают нынешний бум исков против гемблинг-индустрии с масштабным дизельным скандалом, отмечая, что юридический маятник в Германии окончательно качнулся в сторону защиты прав потребителей и лиц, пострадавших от лудомании.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ЕС рассматривает налог на азартные игры как один из потенциальных новых источников доходов бюджета на 2028-2034 годы, а Польша призвала серьезно отнестись к этой идее. По предварительным оценкам, сбор с онлайн-гемблинга может приносить Евросоюзу 2-4 млрд евро в год, но конкретной ставки и механизма налогообложения пока нет.

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