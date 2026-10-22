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"Борнмут" сразится с "Миланом": букмекеры назвали фаворита центрального матча Лиги Европы

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
204
"Борнмут" сразится с "Миланом"
"Борнмут" сразится с "Миланом". Источник: УЕФА

В центральном матче 3 тура общего этапа Лиги Европы сыграют английский "Борнмут" и итальянский "Милан". По мнению букмекеров же, фаворитами встречи являются англичане – на их победу действует коэффициент 1.89. На то, что победят "россо-нери", установлен коэффициент 4.10.

На ничью же, по данным vbet, действует коэффициент 4.00. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу "Милана".

Борнмут фаворит в матче против Милана

Борнмут фаворит в матче против Милана. Источник: vbet

В то же время, самым вероятным счетом матча, по данным специалистов, является 1:1, для которого действует коэффициент 5.50. А кроме того:

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  • 1:0 (победа "Борнмута") – 6.90;
  • 2:1 (победа "Борнмута") – 8.10;
  • 2:0 (победа "Борнмута") – 9.80.

Наименее же вероятными специалистам видится счет 5:5. Для него установлен коэффициент 401.00.

Игра пройдет 22 октября на поле "Борнмута". Начало – 22:00.

Самым вероятным счетом матча является 1:1

Самым вероятным счетом матча является 1:1. Источник: vbet

После 2 туров "Борнмут" идет на 5 месте в турнирной таблице. У него 6 очков и разница мячей – 5:1.

"Милан" имеет 3 очка и идет на 16 месте. Разница мячей – 4:2.

Все матчи общего 3 тура Лиги Европы

Все матчи общего 3 тура Лиги Европы. Источник: terrikon.com

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, менее чем за месяц до вручения главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – главным фаворитом на его получение, по мнению букмекеров, является игрок "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. Он же считался главным претендентом на награду и в сентябре.

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Лига ЕвропыФутболБорнмутМиланбукмекеры
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