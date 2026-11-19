По мнению букмекеров, донецкий "Шахтер" является фаворитом украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2026/27. На то, что эта команда добудет чемпионство, действует коэффициент 1.60 – самый низкий из всех участников турнира.

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Вторым же, по данным vbet, идет житомирское "Полесье". Для него установлен коэффициент 2.70.

Для киевского "Динамо" действует коэффициент 9.00. Оно третий в списке претендентов на победу.

Такой же установлен для "Харькова". И он считается последним реальным претендентом на победу в турнире.

Дело в том, что для остальных команд действуют коэффициенты от 51.00 до 2001.00. Так:

для "Карпат" установили коэффициент – 51.00;

для ЛНЗ – 101.00;

для "Зари" – 301.00

для "Колоса" – 1001.00;

для "Кривбасса" – 2001.00;

для "Буковины" – 2001.00;

для "Эпицентра" – 2001.00;

для "Вереса" – 2001.00;

для "Черноморца" – 2001.00;

для "Левого берега" – 2001.00;

для "Оболони" – 2001.00;

для "Кудровки" – 2001.00.

В настоящее время практически команды провели по 10-12 игр в чемпионате. По их итогам:

на 1 месте идет "Шахтер", у которого 29 очков;

на 2-м – "Полесье" с 28 рунктами;

"Динамо" с 23 очками третье;

на 4 месте идет "Харьков" – у него 21 пункт;

в зоне переходных матчей – "Верес" и "Оболонь", у которых 9 и 8 очков соответственно;

в зоне вылета – "Кудровка" и "Кривбасс", которые набрали 8 и 7 очков соответственно.

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Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после 4 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". На их победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 501.00. Он лишь 28-й в списке претендентов на победу.

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