Букмекеры "определили" победителя Лиги наций: это не Испания
По мнению букмекеров, сборная Англии по футболу является главной фавориткой на победу в Лиге Наций. На ее триумф действует коэффициент 4.00 – самый низкий из всех участников турнира.
Далее, по данным vbet, идут Испания и Франция. На то, что турнир выиграют эти сборные, действует коэффициент 4.50.
Четвертая – Германия, с коэффициентом 6.50. Далее идут:
- Португалия – 7.00;
- Нидерланды – 11.00;
- Бельгия – 17.00;
- Норвегия – 21.00.
В то же время, наибольшие шансы на выход в финал имеет та же Англия – для нее действует коэффициент 2.38. За ней идут:
- Испания – 2.75;
- Франция – 2.75;
- Германия – 3.50;
- Португалия – 4.00;
- Нидерланды – 4.00;
- Бельгия – 7.00;
- Норвегия – 8.00.
Четвертьфиналы Лиги наций намечены на 25-30 марта. На этой стадии будут разыграны путевки в Финал Четырех, который пройдет уже в июне.
В самой 1/4 финала сыграют:
- Испания – Франция;
- Норвегия – Англия;
- Нидерланды – Португалия;
- Бельгия – Германия.
В 1/2 финала сойдутся:
- Победитель пары 3 – Победитель пары 1;
- Победитель пары 4 – Победитель пары 2.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после 5 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". На их победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 1001.00. Он лишь 29-й в списке претендентов на победу.