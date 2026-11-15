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Чек на заправке привел к выигрышу в миллион: как студенту удалось сорвать джекпот в лотерее

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
75
Лотерейные билеты. Иллюстрация
Лотерейные билеты. Иллюстрация. Источник: loterie-nationale.be

Американец приехал заправить автомобиль, но из-за того, что ему не распечатали чек, зашел в магазин и купил лотерейный билет за $3 – он принес ему $2 млн (после налогов осталось $1,44 млн). Теперь студент планирует купить отцу автомобиль Cadillac и признается, что Хэллоуин, во время которого произошел выигрыш, навсегда стал его любимым праздником.

Об этом пишет NC Education Lottery. История Брэма Данью началась в пятницу, когда он заехал на автозаправочную станцию, чтобы заправить автомобиль.

После оплаты мужчина ожидал получить чек, однако тот не распечатался. Из-за этого небольшого неудобства ему пришлось зайти внутрь магазина при заправке. Именно там американец решил воспользоваться случаем и купить лотерейный билет. На покупку он потратил всего $3, даже не подозревая, что случайное решение может изменить его финансовое положение.

Счастливый билет мужчина купил в магазине Sam’s Mart, расположенном на шоссе в городе Харрисберг. Хотя сам Данью живет в Конкорде, именно эта покупка стала для него одной из самых важных в жизни. Выигрыш определили по результатам розыгрыша, который состоялся в субботу, 31 октября 2026 года, на Хэллоуин.

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Во время розыгрыша Брем Данью угадал номера всех пяти белых шаров, что принесло ему базовый приз в размере $1 млн. Однако на этом удача не закончилась, ведь мужчина также выбрал дополнительную опцию, которая увеличивает сумму отдельных выигрышей. Благодаря этому выбору его приз удвоился – вместо $1 млн американец получил право на $2 млн. То есть дополнительная опция фактически принесла ему еще один миллион.

Когда Данью проверил результаты розыгрыша, он не мог поверить собственным глазам. По его словам, неожиданная новость настолько его ошеломила, что он даже упал от удивления. Сам мужчина учится в колледже и получает образование по специальности "Гражданское строительство". Теперь к его обычной студенческой жизни добавилось совершенно иное событие – получение многомиллионного выигрыша.

В понедельник Брем Данью прибыл в главный офис лотереи, чтобы официально оформить получение приза. Однако, как часто бывает с крупными выигрышами в американских лотереях, фактическая сумма оказалась меньше заявленной. После удержания обязательных федеральных налогов и налогов штата на счет победителя поступило 1 440 201 доллар.

Мужчина рассказал, что часть выигрыша планирует потратить на покупку автомобиля Cadillac для своего отца. Таким образом, одним из первых решений после получения миллионов станет не покупка для себя, а дорогой подарок близкому человеку. История победителя приобрела особый символизм еще и из-за даты розыгрыша. Он выиграл деньги на Хэллоуин и теперь шутит, что этот праздник стал его любимым.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 69-летний пенсионер из Киева выиграл 120 тыс. грн, потратив на выигрышный лотерейный билет всего 30 грн. Семь чисел для комбинации система выбрала автоматически. Мужчина играет более 25 лет и придерживается собственного правила: на билеты старается тратить не более 100 грн.

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