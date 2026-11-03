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Мужчина не знал, что носит $1 млн в кошельке: как он нашел собственный джекпот

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
3,0 т.
Мужчина и кассирша проверяют лотерейные билеты у кассы в магазине
Проверка старых лотерейных билетов помогла покупателю узнать о выигрыше в $1 млн. Изображение иллюстративное. Источник: создано с помощью ИИ

54-летний Майкл Вандер Люгт из города Вайоминг в штате Мичиган (США) почти два месяца носил в кошельке лотерейный билет, который принес ему $1 млн. О выигрыше мужчина случайно узнал в магазине: он хотел купить напиток, но у него не было достаточно наличных, и вместо оплаты картой попросил кассиршу проверить несколько старых билетов.

Один из них оказался выигрышным. Об этом сообщили в Michigan Lottery.

Этот билет Майкл купил в магазине в Вайоминге. Он участвовал в розыгрыше Powerball 8 августа 2026 года. Но после тиража не проверил результат и оставил билет вместе с другими в кошельке.

Как выглядит счастливый билет

Как выглядит счастливый билет. Источник: Michigan Lottery

Когда мужчина зашел в магазин за напитком, выяснилось, что ему не хватает наличных. Он решил не расплачиваться картой, а отдал кассирше несколько билетов, на которых, как он считал, должен был быть хотя бы небольшой выигрыш.

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Работница магазина проверила их и сообщила, что один из билетов нужно предъявить в офисе лотереи. После этого Вандер Люгт вернулся к автомобилю и проверил результаты соответствующего розыгрыша. Когда он увидел числа, то сразу узнал комбинацию из своего билета.

"Я сразу узнал числа и не мог сдержать эмоций! Не могу поверить, что почти два месяца носил этот билет в кошельке и не знал, что он стоит $1 млн", – рассказал мужчина представителям Michigan Lottery.

В розыгрыше 8 августа выпали белые шары с номерами 5, 9, 35, 54 и 63, а красным шаром Powerball стало число 7. Вандер Люгт угадал все пять основных чисел, но не угадал дополнительный красный шар. Поэтому он получил джекпот второго уровня на $1 млн, а не главный джекпот.

На тот момент джекпот Powerball оценивали в $864 млн, или $374,1 млн при выборе единовременной выплаты. В этом розыгрыше главного победителя не было. Кроме мужчины из Мичигана, еще трое участников из США угадали пять основных чисел и также получили по $1 млн.

По правилам Powerball, чтобы выиграть главный джекпот, нужно угадать все пять белых чисел и красный шар. Шанс получить приз в $1 млн, угадав пять белых чисел без дополнительного шара, составляет примерно 1 к 11,7 млн. Общая вероятность выиграть любой приз в игре – 1 к 24,87. 

После того как выигрыш подтвердили, Майкл посетил штаб-квартиру лотереи в городе Лансинг и оформил получение денег. По его словам, он планирует погасить ипотеку и инвестировать оставшиеся средства.

В штате Мичиган победители розыгрышей должны обратиться за призом в течение одного года с даты розыгрыша. То есть билет Вандер Люгта оставался действительным до 8 августа 2027 года. Мужчина получил деньги значительно раньше, хотя и не проверял результат почти два месяца.

Для призов от $100 тыс. предусмотрена отдельная процедура: победитель должен обратиться в штаб-квартиру Michigan Lottery в Лансинге и заранее записаться на прием. Также нужно предоставить оригинал выигрышного билета, удостоверение личности и карточку социального страхования.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее львовянин выиграл в лотерею 300 тыс. грн, потратив на билет 40 грн. Мужчина рассказал, что предчувствовал победу еще накануне. А выигрышный билет купил почти случайно, изменив маршрут по дороге домой.

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