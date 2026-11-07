Мужчина нашел монету на парковке и выиграл 30 тыс.: необычная история счастливчика

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Иллюстративное фото, пожилая женщина со сложенными рукамиВ Украине снова ограничат пенсии с 2027 года: кому урежут выплатыАнна Саливанчук, которая развелась с нардепом от "Слуги народа", назвала сумму, которую должен зарабатывать ее будущий муж: занято ли сердце актрисыАнна Саливанчук, которая развелась с нардепом от "Слуги народа", назвала сумму, которую должен зарабатывать ее будущий муж: занято ли сердце актрисыРоссия и Беларусь. IIHF приняла официальное решение по чемпионату мира по хоккею-2027Россия и Беларусь. IIHF приняла официальное решение по чемпионату мира по хоккею-2027Украинка впервые в истории стала второй "Вице Мисс" на конкурсе красоты The Miss Globe 2026: какими образами она впечатляла жюри. ФотоУкраинка впервые в истории стала второй "Вице Мисс" на конкурсе красоты The Miss Globe 2026: какими образами она впечатляла жюри. ФотоПрезидент Украины Владимир Зеленский. Иллюстрационное фото"Откровенно неприятно и позорно": Зеленский анонсировал кадровые решения в СБУ после резонансного разоблачения "Химпрома"Что стоит знать о зарплатахЗарплаты в Украине пересчитают: какой будет минималка и что нужно знатьВ Украину пришла настоящая зима: некоторые регионы уже засыпал первый снегВ Украину пришла настоящая зима: некоторые регионы уже засыпал первый снегАрмия России полностью уничтожила детский сад в Киеве: фото и видео с места событийАрмия России полностью уничтожила детский сад в Киеве: фото и видео с места событийРаботник израильской компании оскорбил семью жертв теракта в Камышевахе: наказание не заставило себя ждать. Подробности скандалаРаботник израильской компании оскорбил семью жертв теракта в Камышевахе: наказание не заставило себя ждать. Подробности скандалаВраг запустил "Бандероли" по Харькову: горят авто, повреждены дома и троллейбусыВраг запустил "Бандероли" по Харькову: горят авто, повреждены дома и троллейбусы
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Мужчина нашел монету на парковке и выиграл 30 тыс.: необычная история счастливчика

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
114
Монеты 1 цент. Иллюстрация
Монеты 1 цент. Иллюстрация. Источник: pxhere

Мужчина из Мэриленда (США) нашел на парковке монету номиналом в один цент, после чего поверил в удачу и решил купить лотерейный билет. Он выиграл $100 и потратил часть выигрыша на еще один билет. Вторая попытка оказалась значительно успешнее – она принесла ему $30 тыс.

Об этом сообщила лотерея штата Мэриленд. Победитель – житель округа Толботт, бывший работник машиностроительной отрасли, который сейчас работает неполный день.

Мужчина рассказал, что у него есть привычка подбирать монеты, которые он видит на земле. На этот раз на парковке ему попался один цент, лежавший орлом вверх. Он воспринял находку как счастливый знак и решил купить скретч-билет. Тот принес ему $100.

Читайте также
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
327
Кто выиграет Лигу Европы: букмекеры оценили шансы всех команд
327
Кто выиграет Лигу Европы: букмекеры оценили шансы всех команд
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
192
Потратил 30 грн, а выиграл 120 тысяч: пенсионер из Киева рассказал о своей стратегии
192
Потратил 30 грн, а выиграл 120 тысяч: пенсионер из Киева рассказал о своей стратегии
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
1,0 т.
Трампа могут отправить в "отставку" уже в 2027 году: какие ставки делают на импичмент
1,0 т.
Трампа могут отправить в "отставку" уже в 2027 году: какие ставки делают на импичмент

Часть выигранных денег американец использовал для покупки следующего билета – за $30. Это был билет 30X Cash, который и принес главный приз в $30 тыс.

Победитель собирался на свою работу с неполной занятостью, когда решил стереть защитный слой со второго билета. Увидев, что выиграл, он едва сдерживал эмоции.

Однако мужчина дождался окончания рабочей смены, прежде чем поделиться новостью. "После выигрыша я был очень взволнован и немного нервничал", – рассказал он представителям лотереи.

Американец планирует положить $30 тыс. на сберегательный счет. Выигрышный билет купили в магазине Royal Farms по адресу 32303 Queen Anne Highway в населенном пункте Куин-Энн. За его продажу торговая точка получит отдельный бонус $300 от лотереи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее пенсионер из Киева выиграл 120 тыс. грн, потратив на выигрышный лотерейный билет всего 30 грн. Он рассказал о своей стратегии.

Похожие темы
СШАазартные игрыИсториямонеты
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!