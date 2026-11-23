В одном из центральных матче 5 тура общего этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" примет "Наполи", за который выступает бывший лидер горожан Кевин де Брюйне. По мнению же букмекеров, фаворитом встречи является английская команда – при чем явным: на ее победу действует коэффициент 1.26, тога как для неаполитанцев он составляет 9.40.

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На ничью же, по данным vbet, действует коэффициент 6.20. Т.е., такой исход матча хоть и считается маловероятным, но все же, в него верят больше, чем в победу итальянцев.

В то же время, самым вероятным счетом букмекерам видится 1:0 в пользу МС – для него действует коэффициент 8.20. А кроме того:

2:0 (победа МС) – 8.30;

3:1 (победа МС) – 8.70;

3:0 (победа МС) – 8.90.

Наименее вероятными считаются счета 4:4 и 5:5. Для них действует коэффициент 351.00.

Матч пройдет 24 ноября на поле "Манчестер Сити". Начало – 22:00.

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В первых 4-х матчах МС набрал 9 очков. У этой команды:

7 место в таблице;

3 победы;

0 ничьих;

1 поражение;

12 забитых голов;

7 пропущенных.

"Наполи" имеет 3 очка. У него:

27 место;

1 победа;

0 ничьих;

3 поражения;

6 забитых гола;

11 пропущенных.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после 4 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". На их победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 501.00. Он лишь 28-й в списке претендентов на победу.

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