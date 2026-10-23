Узнал о выигрыше поздно вечером: украинец впервые сорвал куш в лотерее

Житель Запорожья Сергей потратил 60 грн на лотерейный билет и выиграл 150 тыс. грн. О выигрыше он узнал в тот же вечер, около 23:30, когда смотрел результаты в мобильном приложении. Сначала мужчина не поверил увиденному, ведь до этого никогда не выигрывал, и несколько раз проверил результат на сайте.

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В одной из комбинаций Сергей угадал девять номеров из десяти. Об этом сообщила "Украинская национальная лотерея" (УНЛ). Мужчина уже побывал в офисе УНЛ, чтобы получить выигрыш.

Сергей приобрел выигрышный билет 6 октября. По его словам, в тот день он был в хорошем настроении, потому что помог другим людям, и решил попытать удачу. За билет заплатил 60 грн. В нем было две комбинации по десять номеров. Выигрышной стала вторая: в ней совпали девять чисел из десяти.

Сергей рассказал, что обычно пользуется автоматическим выбором и не пытается угадать номера самостоятельно. Раньше он пробовал выбирать числа сам, но решил не усложнять процесс.

Как Сергей начал играть в лотереи

Сергей рассказал организаторам лотереи, что сам родом из Волыни, а сейчас живет в Запорожье. До полномасштабного вторжения работал фотографом. Любит фотографию, путешествия и горы.

Несколько лет назад Сергей впервые установил мобильное приложение, и в его жизни появились лотереи. Тогда он купил несколько билетов, но ничего не выиграл и на некоторое время забыл о розыгрышах.

В последние месяцы Сергей стал чаще покупать билеты. По его словам, делает это время от времени, в зависимости от настроения, и обычно тратит на такое развлечение не более 100 грн. Этот крупный выигрыш стал первым в его жизни.

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Сергей планирует и дальше время от времени покупать билеты. Другим участникам он советует не выходить за рамки собственного бюджета. Лотерею, говорит мужчина, важно воспринимать как развлечение и тратить на нее только те деньги, которые можно себе позволить.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее житель Черкасс выиграл 190 тыс. грн. Счастливчик купил билет по дороге домой, а о выигрыше узнал только на следующий день, когда смотрел запись трансляции розыгрыша.

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