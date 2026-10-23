Узнал о выигрыше поздно вечером: украинец впервые сорвал куш в лотерее

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Силы обороны отминусовали 1830 оккупантов и сожгли 5 единиц спецтехники армии РФ: данные ГенштабаСилы обороны отминусовали 1830 оккупантов и сожгли 5 единиц спецтехники армии РФ: данные ГенштабаНа войне против Украины ликвидировали актера популярного российского сериала. ФотоНа войне против Украины ликвидировали актера популярного российского сериала. ФотоДональд Трамп и Владимир ПутинДемилитаризованная зона и отказ от вступления в НАТО: в The Economist раскрыли, какое мирное соглашение для Украины предлагают СШАРоссия "разбудила" агентурные сети для масштабных протестов в Европе: разведки бьют тревогу из-за угрозы вторженияРоссия "разбудила" агентурные сети для масштабных протестов в Европе: разведки бьют тревогу из-за угрозы вторженияЗенитчик ВСУРФ атаковала Украину ударными дронами, силы ПВО сбили 140 из 176 целей: есть последствия в областяхВозле Керченского моста шторм разорвал заграждение из барж, которыми оккупанты защищают его от дронов. ФотоВозле Керченского моста шторм разорвал заграждение из барж, которыми оккупанты защищают его от дронов. ФотоВ ISW объяснили, почему Россия атаковала Киев кассетной баллистической ракетой на фоне мирных переговоровВ ISW объяснили, почему Россия атаковала Киев кассетной баллистической ракетой на фоне мирных переговоровУкраинские банки заметно обновили курс доллараУкраинские обменники заметно переписали курс: сколько стоит доллар 23 октябряВ аэропорту Японии загорелся украинский Ан-124 "Руслан": что произошло. Фото и видеоВ аэропорту Японии загорелся украинский Ан-124 "Руслан": что произошло. Фото и видеоСтарую гривню можно продать почти за 40 тысячСтарую гривню можно продать почти за 40 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета

Узнал о выигрыше поздно вечером: украинец впервые сорвал куш в лотерее

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
3
Лотерейные билеты. Иллюстрация
Лотерейные билеты. Иллюстрация. Источник: loterie-nationale.be

Житель Запорожья Сергей потратил 60 грн на лотерейный билет и выиграл 150 тыс. грн. О выигрыше он узнал в тот же вечер, около 23:30, когда смотрел результаты в мобильном приложении. Сначала мужчина не поверил увиденному, ведь до этого никогда не выигрывал, и несколько раз проверил результат на сайте. 

В одной из комбинаций Сергей угадал девять номеров из десяти. Об этом сообщила "Украинская национальная лотерея" (УНЛ). Мужчина уже побывал в офисе УНЛ, чтобы получить выигрыш.

Сергей приобрел выигрышный билет 6 октября. По его словам, в тот день он был в хорошем настроении, потому что помог другим людям, и решил попытать удачу. За билет заплатил 60 грн. В нем было две комбинации по десять номеров. Выигрышной стала вторая: в ней совпали девять чисел из десяти.

Сергей рассказал, что обычно пользуется автоматическим выбором и не пытается угадать номера самостоятельно. Раньше он пробовал выбирать числа сам, но решил не усложнять процесс. 

Читайте также
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
381
"Борнмут" сразится с "Миланом": букмекеры назвали фаворита центрального матча Лиги Европы
381
"Борнмут" сразится с "Миланом": букмекеры назвали фаворита центрального матча Лиги Европы
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
93
Американцу грозит 125 лет тюрьмы из-за договорных матчей: в чем обвиняют
93
Американцу грозит 125 лет тюрьмы из-за договорных матчей: в чем обвиняют
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
123
Купила билет в последнюю минуту и выиграла $100 млн: женщина подумала, что над ней жестоко подшутили
123
Купила билет в последнюю минуту и выиграла $100 млн: женщина подумала, что над ней жестоко подшутили

Как Сергей начал играть в лотереи

Сергей рассказал организаторам лотереи, что сам родом из Волыни, а сейчас живет в Запорожье. До полномасштабного вторжения работал фотографом. Любит фотографию, путешествия и горы.

Несколько лет назад Сергей впервые установил мобильное приложение, и в его жизни появились лотереи. Тогда он купил несколько билетов, но ничего не выиграл и на некоторое время забыл о розыгрышах.

В последние месяцы Сергей стал чаще покупать билеты. По его словам, делает это время от времени, в зависимости от настроения, и обычно тратит на такое развлечение не более 100 грн. Этот крупный выигрыш стал первым в его жизни.

Сергей планирует и дальше время от времени покупать билеты. Другим участникам он советует не выходить за рамки собственного бюджета. Лотерею, говорит мужчина, важно воспринимать как развлечение и тратить на нее только те деньги, которые можно себе позволить.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее житель Черкасс выиграл 190 тыс. грн. Счастливчик купил билет по дороге домой, а о выигрыше узнал только на следующий день, когда смотрел запись трансляции розыгрыша.

Похожие темы
УкраинаЗапорожьеазартные игры
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники