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Жена даже не поверила: мужчина выиграл 60 млн благодаря бумажке на холодильнике

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
1,2 т.
Мужчина смотрит на смартфон, прикрыв рот рукой, а женщина сидит позади; на холодильнике прикреплен лист
Неожиданный выигрыш в лотерею может изменить жизнь целой семьи. Иллюстративное изображение. Источник: создано с помощью ИИ

Житель Австралии из пригорода Сиднея выиграл в лотерею 60 млн австралийских долларов. Билет он купил по дороге в магазин за вкусняшками для детей, а потом прикрепил его к дверце холодильника. Жена даже не поверила в то, что семья стала значительно богаче.

Победитель из района Вудкрофт угадал все семь основных чисел в розыгрыше Oz Lotto №1707, который состоялся во вторник, 3 ноября. Он стал единственным победителем и забрал весь джекпот, сообщила лотерейная компания The Lott.

В тот вечер мужчина сидел с женой на диване и проверял результаты в приложении. Увидев, что кто-то выиграл 60 млн, жена сказала, что это точно не они. Но мужчина вспомнил о билете на холодильнике, подошел к нему и отсканировал.

"Когда я увидел результат, просто стоял и не мог пошевелиться. Это кажется нереальным, я не знаю – меня переполняют эмоции. Прошлой ночью я совсем не спал", – рассказал победитель.

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Мужчина связывает выигрыш с просьбой детей купить им вкусняшки. "Все благодаря моим детям. Они хотели вкусняшек, поэтому я поехал в магазин, а когда был там, купил этот билет. Это изменило всю мою жизнь", – сказал австралиец.

Победитель уже знает, какой дом хочет купить, и планирует позаботиться о семье. Сразу увольняться с работы он не собирается. Мужчина также не исключает, что со временем откроет собственный бизнес.

"Я знаю, какой дом хочу купить. Знаю, что хочу сделать для своей семьи. Я и дальше буду ходить на работу, но, кто знает, может быть, даже начну собственное дело. У меня есть мечты. Больше никому не придется волноваться", – отметил он.

Выигрышный билет купили в Woodcroft Newsagency в торговом центре Woodcroft Village Shopping Centre, в западной части Сиднея. Владелец магазина Майкл Бутрос сказал, что очень рад продать билет с главным выигрышем. По его словам, несколько лет назад магазин уже продавал долю в лотерейном синдикате, который выиграл первый приз в Powerball.

Этот джекпот стал третьим по величине призом в истории Oz Lotto. Выигрышные числа розыгрыша 3 ноября: 18, 19, 38, 7, 30, 22 и 27. Дополнительными были числа 3, 23 и 45.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 54-летний американец почти два месяца носил в кошельке лотерейный билет и не знал, что выиграл $1 млн. О своей победе он узнал почти случайно.

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