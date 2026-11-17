61-летняя жительница Мичигана (штат США) приобрела лотерейный билет за $30 и сначала считала, что выиграла $5 тысяч, но повторная проверка через мобильное приложение выявила настоящий приз – $2 млн. Женщина выбрала единовременную выплату и получит около $1,3 млн после уплаты налогов, планируя купить дома в Мичигане и Флориде, а оставшиеся деньги сберечь.

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Об этом пишет The Times of India. Победительница решила не раскрывать своего имени, но поделилась подробностями о том, как узнала о многомиллионном выигрыше и что собирается делать с деньгами.

Американка приобрела билет мгновенной лотереи стоимостью $30 в магазине Holt Express. После того как женщина стерла защитный слой на билете, она решила, что ей удалось выиграть $5 тысяч. Такой результат уже стал для нее приятной неожиданностью, однако она решила не полагаться только на собственную проверку и отсканировала билет через официальное мобильное приложение лотереи.

Именно тогда выяснилось, что настоящая сумма выигрыша намного больше: на экране появилось сообщение о выигрыше $2 млн. После этого женщина обратилась в главный офис лотереи, чтобы официально оформить получение приза. Таким образом, обычная покупка билета принесла ей сумму, которая фактически изменила планы на будущее.

После подтверждения выигрыша перед победительницей встал вопрос о том, как получить приз. Организаторы предложили два варианта – выплачивать полные $2 млн частями в течение определенного периода или получить меньшую сумму одним платежом.

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По информации местного телеканала, она решила забрать деньги единовременно и получит примерно $1,3 млн после соответствующих налоговых удержаний. Разница между объявленным выигрышем и суммой фактической выплаты объясняется особенностями налогообложения крупных лотерейных призов в США. В частности, с выигрыша удерживают федеральные и местные налоги.

Американка уже определилась с основными направлениями использования выигрыша. Прежде всего она хочет приобрести жилье в двух штатах – Мичигане и Флориде. Остальные средства планирует сохранить. Такой выбор может быть связан с желанием проводить разные сезоны года в более комфортных условиях. В США людей, которые живут преимущественно в северных штатах, но переезжают на зиму в более теплые южные регионы, часто называют snowbirds – "снежными птицами".

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Как ранее сообщал OBOZ.UA, житель Херсона выиграл в общей сложности 521 070 грн в лотерее "Спортпрогноз", потратив на ставку всего 40 грн. Основной приз составил 520 тыс. грн, а еще 1070 грн он получил за три дополнительные выигрышные комбинации.