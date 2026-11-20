Легальный в Украине оператор азартных игр VBET может параллельно обслуживать украинских игроков через иностранную компанию, зарегистрированную на Кюрасао, и принимать ставки в гривнах через P2P-переводы. Такие результаты тестирования сайта VBET.com озвучили во время заседания временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам игорного бизнеса. Журналисты тем временем уже обратили внимание на возможную связь VBET с бизнесменом Артуром Гранцем.

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По словам народного депутата от "Слуги народа", председателя налогового комитета Данила Гетманцева, платежи проходили через счета, которые банки не идентифицировали как расчеты с игорным оператором. Об этом Гетманцев рассказал 19 ноября во время заседания ВСК, а позднее сообщил в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на то, что украинская и иностранная компании работают под одним брендом, но имеют разные лицензии и юридические структуры. "На примере VBET проверили, как работает эта схема. Деньги принимаются в гривне через P2P-переводы. При этом украинская и иностранная компании имеют одного владельца", – заявил депутат.

Два сайта VBET и один владелец

По данным, приведенным во время заседания, в Украине работает ООО "ВБЕТ УКРАЇНА", имеющее лицензию на организацию азартных игр от государственного агентства ПлейСіті. Его официальный сайт – VBET.UA.

В то же время сайт VBET.com обслуживает другое юридическое лицо – зарегистрированная на Кюрасао компания Radon B.V. Она имеет лицензию местного игорного регулятора Curaçao Gaming Authority. В реестре регулятора указано, что разрешение на работу VBET.com имеет статус активного.

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Конечным бенефициарным владельцем украинского ООО "ВБЕТ УКРАЇНА" на официальном сайте компании указан Рудольф Погосян. В то же время в выписке из реестра акционеров Radon B.V. от 5 октября 2023 года он также указан владельцем 100% акций этой компании.

Как работали платежи через P2P

По словам Гетманцева, во время тестирования иностранный сайт принимал ставки в гривне через P2P-счета. Речь идет о переводах между счетами, которые технически могут выглядеть как обычные операции между пользователями, а не как оплата услуг оператора азартных игр.

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Депутат утверждает, что такие платежи не распознавали как расчеты с казино monobank, ПриватБанк и Ощадбанк. Это вызывает вопросы о контроле за финансовыми потоками игорного бизнеса. Ведь если переводы проходят не непосредственно на счет юридического лица оператора, их сложнее идентифицировать как платежи за азартные игры.

Гетманцев также заявил, что украинская компания работает по отечественной лицензии и платит предусмотренные законодательством налоги, тогда как деятельность иностранной структуры, которая, по его утверждению, ориентируется на украинскую аудиторию, не сопровождается уплатой налогов в Украине.

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Какие еще казино могут работать по иностранным лицензиям

По словам Гетманцева, аналогичные вопросы возникли не только к VBET. Он назвал еще нескольких операторов, которые, по его утверждению, имеют украинские лицензии и параллельно оформляют разрешения на Кюрасао. Среди них – CityCode, 4Fun, GameCity, SparkTech и Native.

Депутат предположил, что иностранные лицензии могли бы использоваться для выхода на международные рынки, в частности в Латинской Америке. Однако, по результатам проверки, о которой он рассказал, иностранные сайты продолжали принимать ставки от украинцев.

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Украинское законодательство предусматривает, что организатор азартных игр в интернете должен иметь соответствующую украинскую лицензию и работать через зарегистрированный сайт в доменной зоне UA. Банки и другие поставщики платежных услуг обязаны отказывать в платежах в пользу операторов, которые проводят азартные игры в Украине без надлежащей лицензии.

В то же время лицензионные условия Curaçao Gaming Authority также обязывают операторов соблюдать законодательство тех стран, где они ведут деятельность. Гетманцев заявил, что украинский регулятор может обратиться к кюрасаосской стороне по поводу возможных нарушений и добиваться пересмотра лицензии иностранного оператора.

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При этом Гетманцев отдельно подчеркнул, что ТСК не имеет следственных полномочий и доступа к банковским счетам. Поэтому озвученные результаты тестирования и вопросы по поводу платежей нуждаются в проверке правоохранительных и контролирующих органов.

При чем тут Артур Гранц

Отдельно журналист Евгений Плинский обратил внимание на возможное влияние на VBET бизнесмена Артура Гранца. Впрочем, это имя в контексте VBET появляется не впервые.

Сам Гранц в интервью в мае 2025 года рассказывал о дружеских и деловых связях с основателями международного игорного бизнеса под брендом VBet – братьями Вигеном и Ваге Бадалянами.

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По словам Гранца, он дружит с Вигеном Бадаляном около 25 лет. Когда после легализации азартных игр в Украине братья решили выйти на украинский рынок, они приобрели необходимые лицензии и инвестировали в запуск бизнеса $25 млн. Гранц утверждал, что помогал им знакомствами и деловыми контактами. Кроме того, стороны договорились, что после стабилизации работы компании он сможет приобрести 25-30% бизнеса.

Важная деталь касается и первого руководителя украинской компании. Им стал Георгий Гивишвили – личный знакомый Гранца, который ранее работал в бизнесе, связанном с издателем Forbes Ukraine. Согласно корпоративной истории ООО "ВБЕТ УКРАИНА", Гивишвили руководил компанией до декабря 2022 года, после чего директором стал Александр Блохин.

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В том же интервью Гранц отрицал, что является тайным владельцем VBET. Он также рассказал, что братья Бадаляны впоследствии отошли от украинского игорного бизнеса, продав его Погосяну. Ранее, в феврале 2024 года, компания в ответе на запрос OBOZ.UA категорически заявляла: "Артур Гранц не имеет никакого отношения к деятельности ООО "ВБЕТ УКРАИНА" и не влияет на нее.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бизнесмен Артур Гранц подал в суд на администратора телеграм-канала "Джокер". Обвинения касаются систематической информационной травли.