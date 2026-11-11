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Испания или Франция? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги наций

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
105
Букмекеры назвали главного фаворита Лиги наций
Букмекеры назвали главного фаворита Лиги наций. Источник: RFEF

По мнению букмекеров, сборная Испании по футболу является главной фавориткой на победу в Лиге Наций. На ее триумф действует коэффициент 3.00 – самый низкий из всех участников турнира.

Второй идет Франция. На то, что турнир выиграет эта сборная, действует коэффициент 3.75.

Третья – Англия, с коэффициентом 5.50. Далее идут:

  • Португалия – 6.00;
  • Германия – 11.00;
  • Нидерланды – 13.00;
  • Италия – 21.00;
  • Греция – 26.00;
  • Бельгия – 34.00;
  • Норвегия – 51.00;
  • Дания – 67.00.

Наименьшие шансы, по мнению букмекеров, у сборной Хорватии – на ее победу установлен коэффициент 501.00. Также не особо верят в Уэльс, для которого действует коэффициент 251.00.

Сборная Испании по футболу является главной фавориткой на победу в Лиге Наций

Сборная Испании по футболу является главной фавориткой на победу в Лиге Наций. Источник: vbet.ua

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В настоящее время турнир находится на групповом этапе. После 4-х сыгранных туров турнирные таблицы своих групп дивизиона А (участники которого и разыграют победу во всем турнире) возглавляют:

  • Группа А1: Франция – 10 очков.
Франция возглавляет группу А1 Лиги наций

Франция возглавляет группу А1 Лиги наций. Источник: terrikon.com

  • Группа А2: Нидерланды – 8 очков.
Турнирные таблтцы групп Лиги наций

Турнирные таблтцы групп Лиги наций. Источник: terrikon.com

  • Группа А3: Испания – 12 очков.
Испания набрала максимальные 12 очков в Лиге наций

Испания набрала максимальные 12 очков в Лиге наций. Источник: terrikon.com

  • Группа А4: Португалия – 12 очков.
Заключительные матчи группового этапа пройдут 12-17 ноября

Заключительные матчи группового этапа пройдут 12-17 ноября. Источник: terrikon.com

Заключительные матчи группового этапа в лиге А пройдут 12-17 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе В2 Лиги наций. Более того, нашей команде "отводят" борьбу за сохранение места во втором по силе дивизионе лиги.

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