Испания или Франция? Букмекеры назвали главного фаворита Лиги наций

По мнению букмекеров, сборная Испании по футболу является главной фавориткой на победу в Лиге Наций. На ее триумф действует коэффициент 3.00 – самый низкий из всех участников турнира.

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Второй идет Франция. На то, что турнир выиграет эта сборная, действует коэффициент 3.75.

Третья – Англия, с коэффициентом 5.50. Далее идут:

Португалия – 6.00;

Германия – 11.00;

Нидерланды – 13.00;

Италия – 21.00;

Греция – 26.00;

Бельгия – 34.00;

Норвегия – 51.00;

Дания – 67.00.

Наименьшие шансы, по мнению букмекеров, у сборной Хорватии – на ее победу установлен коэффициент 501.00. Также не особо верят в Уэльс, для которого действует коэффициент 251.00.

В настоящее время турнир находится на групповом этапе. После 4-х сыгранных туров турнирные таблицы своих групп дивизиона А (участники которого и разыграют победу во всем турнире) возглавляют:

Группа А1: Франция – 10 очков.

Группа А2: Нидерланды – 8 очков.

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Группа А3: Испания – 12 очков.

Группа А4: Португалия – 12 очков.

Заключительные матчи группового этапа в лиге А пройдут 12-17 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе В2 Лиги наций. Более того, нашей команде "отводят" борьбу за сохранение места во втором по силе дивизионе лиги.

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