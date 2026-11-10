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Хотел просто пошутить, а выиграл 200 тыс. грн: как украинец случайно сорвал джекпот

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
57
Мужчина показывает женщине бумажный билетик за столиком в кофейне
Подруга поддерживала мужчину после переезда во Львов. Иллюстрация. Источник: создано с помощью ИИ

Житель Львова выиграл 200 тыс. грн в бумажной мгновенной лотерее. Сначала он купил билет ради забавного видео для подруги. Первый стоил 20 грн и принес ему 40 грн. На эти деньги мужчина купил еще два билета, один из которых оказался выигрышным: в нем был джекпот – 200 тыс. грн.

Билеты победитель купил 26 октября в супермаркете. По его словам, до этого он играл в лотерею всего дважды. Свою историю мужчина рассказал в интервью Украинской национальной лотерее (УНЛ).

Тогда он только переехал во Львов. Подруга помогала обустроиться на новом месте, и мужчина решил ее развлечь: записать видео, как открывает лотерейный билет и ничего не выигрывает.

"Я подумал, что было бы интересно немного разнообразить ее день и отправить какое-нибудь забавное видео. Решил на кассе купить небольшой лотерейный билет за 20 грн, снять, как открываю его, и сказать что-нибудь вроде: "Эх, ничего не выиграл", – рассказал он.

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Но вместо запланированной шутки мужчина увидел в первом билете выигрыш в 40 грн. Эти деньги он сразу потратил на два следующих билета. Один оказался пустым, а второй принес 200 тыс. грн.

Продавщица сама выбрала билет с джекпотом

Счастливый билет мужчина приобрел на кассе супермаркета. Продавщица предложила ему выбрать билет самому, но он попросил ее достать один вместо него. Мужчина подумал, что у сотрудницы магазина может быть счастливая рука.

"Фактически именно она своей рукой дала мне тот билет. Я ведь мог выбрать его сам, и почему-то думаю, что тогда точно ничего бы не выиграл", – пошутил победитель.

Весь процесс мужчина снимал для подруги на видео в Telegram. У него сохранились кадры, на которых он открывает первый билет, выигрывает 40 грн, покупает еще два и узнает о крупном выигрыше.

Победитель рассказал, что, увидев сумму, почувствовал сильное волнение и прилив адреналина. Он четко осознавал, что происходит, но в то же время не мог поверить в свой выигрыш.

На что мужчина потратит 200 тыс. грн

Выигрыш оказался особенно кстати: мужчина переехал во Львов всего за несколько дней до этого. Когда он покупал билет, в городе шел его третий день. Там он начал постоянно жить и работать.

Теперь деньги помогут ему решить жилищный вопрос. Победитель планирует нанять риелтора и оплатить его услуги. Часть суммы он потратит на новогодние подарки и покупки для себя.

Еще мужчина пригласил подругу на концерт. Он давно хотел туда попасть, но отложил эту идею из-за расходов на переезд. Теперь он может позволить себе такую поездку. По его мнению, подруга тоже причастна к этой истории, ведь поддерживала его после переезда.

В ближайшее время мужчина не собирается снова покупать лотерейные билеты. По его словам, в этот раз все произошло спонтанно: у него не было ни специальной стратегии, ни цели обязательно выиграть. "Не ставить выигрыш целью, знать меру и время от времени пробовать", – такой совет победитель дал другим участникам лотереи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 69-летний пенсионер из Киева выиграл 120 тыс. грн, потратив на выигрышный лотерейный билет всего 30 грн. Мужчина играет более 25 лет и придерживается собственного правила, которое раскрыл в интервью организаторам.

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