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Кто выиграет АПЛ: букмекеры назвали главного фаворита сезона

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
279
Кто выиграет АПЛ
Кто выиграет АПЛ. Источник: АПЛ

По мнению букмекеров, "Арсенал" имеет наивысшие шансы выиграть английскую премьер-лигу сезона 2026/27. На то, что "канониры" защитят свой титул, действует коэффициент 1.40 – самый низкий из всех участников турнира. Они же были фаворитами до старта сезона.

На втором месте, по данным vbet, идет "Манчестер Сити". Для него установлен коэффициент 6.50. Как и "Арсенал", "горожане" сохранили свою позицию.

Для экс-чемпиона – "Ливерпуля" – действует коэффициент 13.00. До старта чемпионата "мерсисайлцы" также считались третьей силой.

Кто выиграет АПЛ

Кто выиграет АПЛ. Источник: vbet

Для "Челси" действует коэффициент 13.00 и этот клуб четвертый в "очереди" на титул. До старта же сезона его шансы расценивались ниже – "пенсионеры" шли 5-ми в списке.

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Для "Брайтона" действует коэффициент 21.00. Сейчас он считается 5-м претендентом на победу, а до старта чемпионата был 9-м.

У остальных же конманд шансов практически нет – их коэффициенты стартуют со 101.00. Меньше всего же букмекеры верят в победу "Ковентри". На то, что новичек лиги станет чемпионом, действует коэффициент 4001.00.

В настоящее время в сезоне уже сыграно 8 туров. По их результатам:

  • "МанСити" и "Арсенал" идут на 1-2 месте, имея по 21 очку;
  • на 3 месте идет "Брайтон" с 16 пунктами;
  • "Ливерпуль" имеет 15 очков и занимает 4 место;
  • "Челси" набрал 13 пунктов, чего хватило для 5 места;
  • в зоне вылета – "Ноттингем", "Ковентри" и "Сандерленлд", у которых по 6, 6 и 5 очков соответственно.
Турнирная таблица АПЛ

Турнирная таблица АПЛ. Источник: terrikon.com

Как сообщал OBOZ.UA, после 3 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". Наих победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 501.00. Он лишь 30-й в списке претендентов на победу.

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