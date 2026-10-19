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Кто выиграет Кубок Украины: букмекеры дали прогноз на победителя турнира

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
99
Кто выиграет Кубок Украины
Кто выиграет Кубок Украины. Источник: ФК "Шахтер"

По мнению букмекеров, донецкий "Шахтер" является главным фаворитом Кубка Украины по футболу. На его победу действует коэффициент 2.30 – самый низкий из всех команд, на которые букмекеры принимают ставки.

Вторым претендентом, по мнению vbet, является житомирское "Полесье". Для него установлен коэффициент 2.35.

Третье – действующий обладатель трофея – киевское "Динамо". Для него установлен коэффициент 4.70.

Донецкий ''Шахтер'' является главным фаворитом Кубка Украины по футболу

Донецкий "Шахтер" является главным фаворитом Кубка Украины по футболу. Источник: vbet

Последними реальными претендентами на кубок, по мнению букмекеров, являются "Харьков" и львовские "Карпаты". Для них действуют коэффициенты 13.00 и 17.00 соответственно.

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Для всех остальных же клубов коэффициенты составляют от 67.00 до 2001.00. В частности, меньше всего букмекеры верят в победу:

  • "Маяка" (Сарны);
  • "Нового Раздола".

В настоящее время турнир находится на стадии 1/8 финала. По ожиданиям, матчи пройдут 27-29 октября.

Всего в сезоне-2026/2027 в розыгрыше Кубка Украины стартовали участие 68 команд. Все жеребьевки проходят "вслепую". Каждая стадия подразумевает 1 поединок. В случае ничьей будет проводиться серия послематчевых пенальти, кроме финального матча.

Финал запланирован на 20 мая 2027 года.

Кто сыграет в 1/8 финала Кубка Украины по футболу

Кто сыграет в 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Источник: terrikon.com

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, менее чем за месяц до вручения главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – главным фаворитом на его получение, по мнению букмекеров, является игрок "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. Он же считался главным претендентом на награду и в сентябре.

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