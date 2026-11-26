Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры оценили шансы донецкого "Шахтера"
После 5 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". На их победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 1001.00. Он лишь 29-й в списке претендентов на победу.
На втором месте, по данным vbet, идет действующий финалист – английский "Арсенал". Для него установлен коэффициент 6.00.
Для испанского "Реала" действует коэффициент 6.50. Для немецкой "Баварии" – 8.00. Среди реальных претендентов на титул также:
- "Манчестер Сити" (Англия) – 13.00;
- "Ливерпуль" (Англия) – 17.00;
- "Атлетико" (Испания) – 34.00;
- "Интер" (Италия) – 41.00;
- "Комо" (Италия) – 51.00.
Меньше всего же букмекеры верят в триумф азербайджанского "Сабаха" и словацкого "Слована", для которых действует коэффициент 4501.00. Также минимальные шансы у:
- чешской "Славии" – 2001.00;
- норвежского "Викинга" – 1001.00;
- австрийского ЛАСКа – 1001.00;
- греческого АЕКа – 1001.00.
После 5 туров "Реал" имеет максимальные 15 очков. Он занимает 1 место в турнирной таблице.
На ее дне – с 0 очков – 1 клуб. Это "Слован".
"Шахтер" имеет 4 очка. Пока этого достаточно для 26 места, которое не дает права выйти в поей-офф турнира.
Следующий тур общего этапа Лиги чемпионов пройдет в 2 дня. Даты матчей – 8 и 9 декабря.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, донецкий "Шахтар" является фаворитом украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона 2026/27. На то, что эта команда завоюет чемпионство, действует самый низкий коэффициент среди всех участников турнира.