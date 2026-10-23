Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры оценили шансы "Шахтера"

После 3 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". На их победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 501.00. Он лишь 30-й в списке претендентов на победу.

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На втором месте, по данным vbet, идет действующий финалист – английский "Арсенал". Для него установлен коэффициент 6.50.

Для немецкой "Баварии" действует коэффициент 7.00. Для испанского "Реала" – 9.00. Среди реальных претендентов на титул также:

"Манчестер Сити" (Англия) – 11.00;

"Ливерпуль" (Англия) – 11.00;

"Атлетико" (Испания) – 34.00;

"Интер" (Италия) – 41.00.

Меньше всего же букмекеры верят в триумф азербайджанского "Сабаха" и словацкого "Слована", для которых действует коэффициент 2501.00. Также минимальные шансы у:

чешской "Славии" – 1001.00;

норвежского "Викинга" – 1001.00;

австрийского ЛАСКа – 1001.00.

После 3 туров сраазу 5 команд имеют максимальных 9 очков. Это:

ПСЖ;

"Астон Вилла";

"Ливерпуль";

"Реал";

"Бетис".

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На дне турнирной таблицы – с 0 очков – 3 клуба. Это:

"Слован";

"Лилль";

"Порту".

"Шахтер" имеет 4 очка. Пока этого достаточно для 17 места.

Следующий тур общего этапа Лиги чемпионов пройдет в 2 дня. Даты матчей – 3 и 4 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, главным фаворитом на получение "Золотого мяча", по мнению букмекеров, является игрок "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. Он же считался главным претендентом на награду и в сентябре.

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