Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры оценили шансы "Шахтера"

После 4 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". На их победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 501.00. Он лишь 28-й в списке претендентов на победу.

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На втором месте, по данным vbet, идет действующий финалист – английский "Арсенал". Для него установлен коэффициент 6.50.

Для немецкой "Баварии" действует коэффициент 7.00. Для испанского "Реала" – 8.00. Среди реальных претендентов на титул также:

"Манчестер Сити" (Англия) – 11.00;

"Ливерпуль" (Англия) – 21.00;

"Атлетико" (Испания) – 34.00;

"Интер" (Италия) – 41.00.

Меньше всего же букмекеры верят в триумф словацкого "Слована", для которого действует коэффициент 4501.00. Также минимальные шансы у:

азербайджанского "Сабаха" – 2001.00;

чешской "Славии" – 1001.00;

норвежского "Викинга" – 1001.00;

австрийского ЛАСКа – 1001.00.

После 4 туров сразу 2 команды имеют максимальные 12 очков. Это:

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ПСЖ;

"Реал".

На дне турнирной таблицы – с 0 очков – 1 клуб. Это "Слован".

"Шахтер" имеет 4 очка. Пока этого достаточно для 21 места.

Следующий тур общего этапа Лиги чемпионов пройдет в 2 дня. Даты матчей – 24 и 25 ноября.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе В2 Лиги наций. Более того, нашей команде "отводят" борьбу за сохранение места во втором по силе дивизионе лиги.