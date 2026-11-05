Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры оценили шансы "Шахтера"
После 4 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". На их победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 501.00. Он лишь 28-й в списке претендентов на победу.
На втором месте, по данным vbet, идет действующий финалист – английский "Арсенал". Для него установлен коэффициент 6.50.
Для немецкой "Баварии" действует коэффициент 7.00. Для испанского "Реала" – 8.00. Среди реальных претендентов на титул также:
- "Манчестер Сити" (Англия) – 11.00;
- "Ливерпуль" (Англия) – 21.00;
- "Атлетико" (Испания) – 34.00;
- "Интер" (Италия) – 41.00.
Меньше всего же букмекеры верят в триумф словацкого "Слована", для которого действует коэффициент 4501.00. Также минимальные шансы у:
- азербайджанского "Сабаха" – 2001.00;
- чешской "Славии" – 1001.00;
- норвежского "Викинга" – 1001.00;
- австрийского ЛАСКа – 1001.00.
После 4 туров сразу 2 команды имеют максимальные 12 очков. Это:
- ПСЖ;
- "Реал".
На дне турнирной таблицы – с 0 очков – 1 клуб. Это "Слован".
"Шахтер" имеет 4 очка. Пока этого достаточно для 21 места.
Следующий тур общего этапа Лиги чемпионов пройдет в 2 дня. Даты матчей – 24 и 25 ноября.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры не считают сборную Украины по футболу фавориткой на победу в Группе В2 Лиги наций. Более того, нашей команде "отводят" борьбу за сохранение места во втором по силе дивизионе лиги.