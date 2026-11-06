Кто выиграет Лигу Европы: букмекеры оценили шансы всех команд

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомУмерла заслуженная артистка Украины, слава о которой гремела далеко за рубежомКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаКогда следующий бой Усика: кто соперник и датаВалютный миллионер в Киевском центре занятостиВалютный миллионер в Киевском центре занятости: чем владеет и сколько зарабатывает семья Дмитрия НовицкогоИскусственный интеллект сделал прогноз на бой Усик – БенавидесИскусственный интеллект сделал прогноз на бой Усик – БенавидесВ Силах обороны назвали направление, на котором РФ сосредоточила больше всего пехоты. КартаВ Силах обороны назвали направление, на котором РФ сосредоточила больше всего пехоты. КартаБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняБалерина Волочкова окончательно выжила из ума и "отправила" своего врага воевать в Украине, где живет ее родняТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денегТри знака зодиака наконец-то почувствуют финансовое облегчение: вы станете магнитом для денег"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сети"Промежуток в запое? Сказочный": Медведев заявил, что Россию будут умолять вернуться в мировой спорт, и стал посмешищем в сетиИллюстрация – митинг украинцев за границейСтрана ЕС решила принять больше беженцев из Украины: где их хотят поселить
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Кто выиграет Лигу Европы: букмекеры оценили шансы всех команд

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
99
Кто выиграет Лигу Европы
Кто выиграет Лигу Европы

После 4 тура общего этапа Лиги Европы фаворитами турнира букмекеры видят португальскую "Бенфику". На ее победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира.

На втором месте, по данным vbet, идет немецкий "Байер". Для него установили коэффициент 6.00. Такой же действует для английского "Борнмута".

После 4 тура общего этапа Лиги Европы фаворитами турнира букмекеры видят португальскую ''Бенфику''

После 4 тура общего этапа Лиги Европы фаворитами турнира букмекеры видят португальскую "Бенфику". Источник: vbet.ua

Для итальянского "Ювентуса" действует коэффициент 8.00. В число реальных претендентов на победу также входят:

Читайте также
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
132
Потратил 30 грн, а выиграл 120 тысяч: пенсионер из Киева рассказал о своей стратегии
132
Потратил 30 грн, а выиграл 120 тысяч: пенсионер из Киева рассказал о своей стратегии
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
933
Трампа могут отправить в "отставку" уже в 2027 году: какие ставки делают на импичмент
933
Трампа могут отправить в "отставку" уже в 2027 году: какие ставки делают на импичмент
Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
630
Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры оценили шансы "Шахтера"
630
Кто выиграет Лигу чемпионов: букмекеры оценили шансы "Шахтера"
  • "Милан" (Италия) – 17.00;
  • "Юнион Сен-Жилуаз" (Бельгия) – 17.00;
  • "Олимпиакос" (Греция) – 26.00;
  • "Реал Сосьедад" (Испания) – 26.00;
  • "Сандерленд" (Англия) – 26.00;
  • "Бешикташ" (Турция) – 26.00;
  • "Кристал Пелас" (Англия) – 26.00.

Меньше всего же букмекеры верят в триумф армянского "Арарата", для которого действует коэффициент 2001.00. Также минимальные шансы у команд:

  • "Лиллестрем" (Норвегия) – 1001.00;
  • "Лех" (Польша) – 1001.00.

После 4 туров сразу 3 команды имеют максимальные 12 очков. Это:

  • "Бенфика";
  • "Борнмут";
  • "Ференцварош".

На дне турнирной таблицы – с 0 очков – 1 клуб. Это "Арарат".

Следующий тур общего этапа Лиги Европы пройдет 26 ноября.

5 тур общего этапа Лиги Европы пройдет 26 ноября

5 тур общего этапа Лиги Европы пройдет 26 ноября. Источник: terrikon.com

Как сообщал OBOZ.UA, после 4 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". На их победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 501.00. Он лишь 28-й в списке претендентов на победу.

Похожие темы
ФутболЛига ЕвропыФК БенфикаФК ЮвентусБайер-04ФК Миланбукмекеры
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!