Кто выиграет Лигу Европы: букмекеры оценили шансы всех команд

После 4 тура общего этапа Лиги Европы фаворитами турнира букмекеры видят португальскую "Бенфику". На ее победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира.

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На втором месте, по данным vbet, идет немецкий "Байер". Для него установили коэффициент 6.00. Такой же действует для английского "Борнмута".

Для итальянского "Ювентуса" действует коэффициент 8.00. В число реальных претендентов на победу также входят:

"Милан" (Италия) – 17.00;

"Юнион Сен-Жилуаз" (Бельгия) – 17.00;

"Олимпиакос" (Греция) – 26.00;

"Реал Сосьедад" (Испания) – 26.00;

"Сандерленд" (Англия) – 26.00;

"Бешикташ" (Турция) – 26.00;

"Кристал Пелас" (Англия) – 26.00.

Меньше всего же букмекеры верят в триумф армянского "Арарата", для которого действует коэффициент 2001.00. Также минимальные шансы у команд:

"Лиллестрем" (Норвегия) – 1001.00;

"Лех" (Польша) – 1001.00.

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После 4 туров сразу 3 команды имеют максимальные 12 очков. Это:

"Бенфика";

"Борнмут";

"Ференцварош".

На дне турнирной таблицы – с 0 очков – 1 клуб. Это "Арарат".

Следующий тур общего этапа Лиги Европы пройдет 26 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, после 4 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". На их победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 501.00. Он лишь 28-й в списке претендентов на победу.

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