Кто выиграет НБА: букмекеры оценили шансы команд в новом сезоне

Все команды-участниці НБА провели по 3, а некоторые и по 4 поединка. После них, по мнению букмекеров, главнім фаворитом на чемпионоство является "Сан-Антонио Сперс". На то, что финалист прошлого сезона выиграет лигу, действует коэффициент 3.80 – самый низкий из всех ее членов. Ныне у этой команды 2 победы в 4 матчах.

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Вторым претендентом, по данным vbet, является "Оклахома Сити Тандер". Для этой команды установили коэффициент 4.75. Сейчас она выиграла 4 матча из 4-х.

Третьей идет "Филадельфия Севенти Сиксерс", для которой действует коэффициент 10.00. Она победила в 3 матчах из 4-х

А вот действующие чемпионы – "Нью-Йорк Никс" – считаются лишь четвертыми претендентами на победу, для них установили коэффициент 11.00. При этом они пока проиграли 3 матча из 4-х.

Меньше всего же букмекеры верят в победу сразу 6 команд, для которых дейтсвует коэффициент 1001.00. Это:

"Сакраменто Кингс" – 0 побед в 4 матчах;

"Нью-Орлеанс Пеликанс" – 0 побед в 3 матчах;

"Чикаго Буллз" – 1 победа в 3 матчах;

"Милуоки Бакс" – 1 победа в 3 матчах;

"Бруклин Нетс" – 0 побед в 4 матчах;

"Лос-Анджелесс Клипперс" – 1 победа в 3 матчах.

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Матчи плей-офф запланированы на период с апреля по май. А финальная серия пройдет в июне.

Як повідомляв OBOZ.UA, після 3 туру загального етапу Ліги чемпіонів букмекери вважають фаворитами турніру чинного переможця – французький ПСЖ, а також іспанську "Барселону". На їхню перемогу діє коефіцієнт 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру. Для українського ж "Шахтаря" встановлено коефіцієнт 501.00. Він лише 30-й у списку претендентів на перемогу.

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