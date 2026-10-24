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Кто получит "Золотой мяч 2026": букмекеры назвали главного фаворита

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
285
Кто получит "Золотой мяч 2026"
Кто получит "Золотой мяч 2026"

За 2 дня до вручения главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – главным фаворитом на его получение, по мнению букмекеров, является игрок "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. Он же считался главным претендентом на награду и в начале месяца.

"Вылет "Барселоны" из Лиги чемпионов немного ухудшил его шансы, хотя сезон он все равно завершил с очередным титулом чемпиона Испании. Однако в этом году судьба "Золотого мяча" во многом зависела от чемпионата мира. После того как Испания выиграла финал, Ямаль получил отличные шансы стать обладателем приза", – охарактеризовали Ямаля в Givemesport.

При этом там признали: в финале Ямаль не отметился ни голом, ни результативной передачей. Однако, отметили аналитики, на протяжении всей игры он "постоянно создавал угрозу, и Испания вряд ли смогла бы добиться победы без своего лидера".

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Следующий "в очереди" на получение престижной награды, по данным портала, игрок "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн, который удержал свою позицию. В топ-10 также вошли:

  • Родри ("МанСити", сборная Испании) – удержал позицию;
  • Килиан Мбаппе ("Реал", сборная Франции) – удержал позицию;
  • Лионель Месси ("Интер Маями", сборная Аргентины) – удержал позицию;
  • Усман Дембеле (ПСЖ, сборная Франции) – удержал позицию;
  • Майкл Олисе ("Бавария", сборная Франции) – удержал позицию;
  • Джуд Беллингем ("Реал", сборная Англии) – удержал позицию;
  • Деклан Райс ("Арсенал", сборная Англии) – удержал позицию;
  • Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити", сборная Норвегии) – вошел в топ-10.
Ламин Ямаль главный фаворит на Золотой мяч 2026

Ламин Ямаль главный фаворит на Золотой мяч 2026. Источник: Givemesport

Как голосуют за "Золотой мяч"

"Золотой мяч" присуждается на основании трех критериев: индивидуальные выступления, командные достижения, честная игра. Решать, кто победил, будут профильные журналисты: по одному представителю от топ-100 стран в последнем рейтинге ФИФА среди мужчин.

Каждый из членов жюри должен распределить баллы (15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1) между своей десяткой лучших футболистов, выбранных из тридцати в финальном списке. Соответственно, получит награду тот, кто суммарно наберет больше очков.

В случае равенства баллов игроки делятся по количеству первых мест, присужденных им журналистами. Если и в этом случае ничья сохраняется, жюри сравнит количество вторых, третьих, четвертых мест и так далее, пока не будет найдено преимущество.

В 2026 году церемония вручения награды состоится в Лондоне 26 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, после 3 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". Наих победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 501.00. Он лишь 30-й в списке претендентов на победу.

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