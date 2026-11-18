Хотя до вручения главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – за текущий сезон еще около года, букмекеры уже начали "прикидывать", кто получит награду. И пока главным претендентом является игрок "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль.

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"Несмотря на то, что в 2026 году он едва не получил "Золотой мяч", Ламин Ямал все еще может стать самым молодым обладателем этой награды в следующем году. Его выдающиеся способности в сочетании со звездным статусом делают его практически бесспорным фаворитом в будущем... Он также начал сезон 2026/27 в блестящей форме", – охарактеризовали Ямаля в Givemesport.

Следующий "в очереди" на получение престижной награды, по данным портала, игрок "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе. В топ-10 также вошли:

Майкл Олисе ("Бавария", сборная Франции);

Рафинья ("Барселона", сборная Бразилии);

Джуд Беллингем ("Реал", сборная Англии);

Гарри Кейн ("Бавария", сборная Англии);

Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити", сборная Норвегии);

Деклан Райс ("Арсенал", сборная Англии);

Усман Дембеле (ПСЖ, сборная Франции);

Дезире Дуе (ПСЖ, сборная Франции).

Как голосуют за "Золотой мяч"

"Золотой мяч" присуждается на основании трех критериев: индивидуальные выступления, командные достижения, честная игра. Решать, кто победил, будут профильные журналисты: по одному представителю от топ-100 стран в последнем рейтинге ФИФА среди мужчин.

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Каждый из членов жюри должен распределить баллы (15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1) между своей десяткой лучших футболистов, выбранных из тридцати в финальном списке. Соответственно, получит награду тот, кто суммарно наберет больше очков.

В случае равенства баллов игроки делятся по количеству первых мест, присужденных им журналистами. Если и в этом случае ничья сохраняется, жюри сравнит количество вторых, третьих, четвертых мест и так далее, пока не будет найдено преимущество.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после 4 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". На их победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 501.00. Он лишь 28-й в списке претендентов на победу.

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