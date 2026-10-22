Купила билет в последнюю минуту и выиграла $100 млн: женщина подумала, что над ней жестоко подшутили

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Жительница австралийского города Баллина выиграла 100 млн долларов в лотерее, купив билет за 18 долларов в последний момент перед окончанием приема ставок, а известие о выигрыше сначала восприняла как шутку двоюродного брата. Женщина планирует использовать выигрыш для погашения ипотеки и помощи родственникам, а свою победу решила отпраздновать шампанским и завтраком в постели.

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Об этом пишет Lismore Times. История одного из крупнейших лотерейных выигрышей Австралии началась с обычного семейного вечера. Женщина проводила время в кругу родных, когда узнала, что они купили билеты на очередной лотерейный розыгрыш.

Женщина сначала не планировала участвовать в лотерее, но, увидев, что почти все вокруг решили испытать удачу, она тоже захотела присоединиться. До окончания приема ставок оставалось совсем немного времени. Поэтому австралийка быстро купила билет онлайн, не тратя время на самостоятельный выбор чисел.

Она воспользовалась функцией QuickPick, которая автоматически генерирует случайные числовые комбинации; билет содержал 12 игровых комбинаций и стоил 18 долларов. На тот момент женщина даже не подозревала, что ее спонтанное решение принесет один из крупнейших денежных призов в истории австралийских лотерей.

Вечером 15 октября состоялся розыгрыш, по его результатам лишь один билет во всей Австралии соответствовал условиям выигрыша первой категории. И этим билетом оказалась именно та онлайн-покупка, которую жительница Баллины совершила в последний момент. Об выигрыше австралийка узнала во время телефонного звонка от представителя лотереи.

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В тот момент она находилась вместе с членами своей семьи. Поэтому неожиданная новость о выигрыше огромной суммы стала настоящим потрясением не только для самой победительницы, но и для всех присутствующих. Когда сотрудник лотерейного оператора сообщил, что ее билет выиграл 100 млн долларов, женщина не поверила услышанному.

Первая мысль, которая пришла ей в голову, была о том, что кто-то из родственников решил подшутить. Однако представитель подтвердил, что звонок настоящий, а ее билет действительно стал единственным победителем главного розыгрыша. После этого женщина не смогла сдержать эмоций. Радостная новость мгновенно распространилась среди присутствующих. Родственники начали громко кричать от счастья, обниматься и поздравлять победительницу.

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По словам женщины, незадолго до розыгрыша ее семья пережила смерть близкого человека. Эта утрата стала тяжелым испытанием для родных, поэтому неожиданное радостное событие вызвало особенно сильные эмоции. Победительница призналась, что воспринимает выигрыш как своеобразный знак от покойного родственника.

Женщина также рассказала, что в течение дня перед розыгрышем замечала различные мелкие события, которые ассоциировала с умершим человеком. По ее словам, предметы как будто двигались, жестяные банки сдвигались, а пакеты развевал ветер. Все это она восприняла как символические напоминания о близком родственнике.

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Несмотря на огромный размер джекпота, австралийка не стала сразу планировать покупку роскошных автомобилей, яхт или дорогих поместий. Первым финансовым решением, о котором она рассказала после выигрыша, стало погашение ипотечного кредита.

Женщина отметила, что теперь сможет полностью расплатиться за собственное жилье и избавиться от необходимости регулярно выплачивать долг банку. Однако на этом ее планы не заканчиваются. Австралийка подчеркнула, что хочет использовать часть выигрыша, чтобы помочь своим близким.

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Самое интересное, что после получения новости об огромном джекпоте победительница не заговорила о дорогих вечеринках или роскошных путешествиях. Вместо этого она решила начать празднование с небольших удовольствий, которые теперь может себе позволить без лишних раздумий.

Первым желанием австралийки стала покупка бутылки шампанского Moët. Однако даже здесь она пошутила, что теперь нужно выяснить, как организовать его доставку. А на следующее утро женщина планировала устроить себе особенный завтрак.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители завершили расследование по делу о незаконной организации и проведении азартных игр в Хмельницкой области. В результате в суд были переданы дела двух жительниц региона, которые независимо друг от друга организовали игорные заведения в городах Красилов и Волочиск.