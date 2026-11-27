Национальная лотерея Бельгии из-за технической ошибки сообщила почти 357 тысячам участников EuroMillions, что они якобы выиграли джекпот в 47 млн евро. В общей рассылке с результатами тиража от 24 ноября указали, что главный приз должны разделить 356 906 человек. На самом деле ни один участник не угадал все выигрышные числа, поэтому джекпот остался неразыгранным.

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Об ошибке сообщило бельгийское издание The Press Junction. По его данным, среди якобы победителей в письме указали 6718 участников из Бельгии и еще 350 188 игроков из других стран, которые участвуют в EuroMillions.

При этом сами выигрышные числа в сообщении были правильными. Ошибка касалась данных о распределении призов – система некорректно показала количество победителей главной категории. Из-за этого в общей рассылке появилась информация, будто джекпот получат сотни тысяч человек.

Что объяснила бельгийская лотерея

В Национальной лотерее Бельгии подтвердили, что ошибка возникла при подготовке электронного письма с результатами розыгрыша. Представительница оператора Стефани Делеул пояснила, что речь идет о неправильном отображении информации о распределении выигрышей.

Лотерея начала отправлять участникам исправленные сообщения. При этом индивидуальные письма онлайн-игрокам с результатами их ставок содержали правильные данные. То есть речь шла об ошибке в общей рассылке, а не о персональном подтверждении выигрыша каждому из почти 357 тысяч человек.

Кто на самом деле выиграл в EuroMillions

Согласно официальным результатам тиража 24 ноября, джекпот в 47 144 549 евро не достался никому. Чтобы получить главный приз, нужно было угадать пять основных чисел – 3, 5, 37, 44 и 49 – и две дополнительные звезды – 5 и 6.

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При этом один участник в Европе угадал пять основных чисел и одну звезду. За это он получил 486 463 евро – приз во второй по значимости категории.

Поскольку главный приз остался неразыгранным, его перенесли на следующий тираж. На 27 ноября джекпот EuroMillions вырос примерно до 59 млн евро.

EuroMillions проводят в нескольких европейских странах. Для участия в розыгрыше нужно выбрать пять чисел из 50 и две дополнительные звезды из 12. Шанс угадать всю комбинацию и получить джекпот составляет примерно один к 139,8 млн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в США двух мужчин приговорили к двум годам условного наказания за мошенничество во время игры в покер в местных казино. По версии обвинения, они обманом выиграли более 44 тыс. долларов в двух заведениях.

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