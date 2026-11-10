Лотерейный билет за $20 принес мужчине целое состояние: что сделает победитель с джекпотом

Американец купил лотерейный билет всего за $20 и выиграл джекпот в $1,45 млн, причем сначала несколько раз проверял результат, прежде чем поверил в свою удачу. Первой он позвонил матери, а теперь планирует часть денег инвестировать и отправиться в отпуск, тогда как магазин, продавший счастливый билет, получит дополнительные $1 000.

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Об этом пишет The Mocoshow. Счастливый билет приобрел житель округа Куин-Эннс в городе Честер, его джекпот составил 1 452 675 долларов.

Мужчина решил не раскрывать своего настоящего имени и выбрал для публичных сообщений прозвище Eastern Shore Millionaire, что можно перевести как "Миллионер с Восточного побережья".

Выигрышный билет он купил 15 октября 2026 года – это была мгновенная лотерея, участие в которой стоило $20. В отличие от традиционных лотерей, где участникам нужно ждать назначенного времени розыгрыша и проверять комбинацию чисел, результат можно увидеть прямо на билете.

Сначала американец не сразу осознал, что ему удалось получить главный приз. Он несколько раз сканировал купленный билет, прежде чем убедился, что стал обладателем прогрессивного джекпота. Таким образом, потратив $20, мужчина получил право на выигрыш в размере более $1,45 млн долларов, это более чем в 72 тыс. раз превышает стоимость купленного билета.

Победитель рассказал, что занимается предпринимательской деятельностью и покупал билеты на протяжении нескольких месяцев. Когда мужчина окончательно убедился, что выиграл джекпот, первым человеком, которому он позвонил, стала его мать. Он хотел как можно скорее поделиться с ней новостью о неожиданном богатстве.

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Однако после первой волны эмоций американец решил действовать осторожно. Он надежно спрятал выигрышный билет и обратился за профессиональной помощью к юристу и бухгалтеру. Такой подход позволил ему заранее разобраться с юридическими и финансовыми вопросами, прежде чем оформлять получение крупной суммы. Официально свой выигрыш мужчина забрал 5 ноября 2026 года.

После этого он решил отпраздновать событие вместе с матерью, пригласив ее на ужин. Именно с ней он первым поделился новостью о том, что стал миллионером.

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Несмотря на возможность кардинально изменить свою жизнь, американец пока не рассказывает о крупных покупках или дорогих приобретениях. Среди его ближайших планов – инвестирование части полученных денег. Кроме того, победитель хочет использовать часть выигрыша для путешествия и отдыха. Конкретное направление будущего отпуска он не назвал.

Выигрышный билет продали в магазине в городе Честер, штат Мэриленд. За продажу билета, который принес покупателю прогрессивный джекпот, торговая точка получит отдельное вознаграждение – $1000.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 69-летний пенсионер из Киева выиграл 120 тыс. грн, потратив на выигрышный лотерейный билет всего 30 грн. Семь чисел для комбинации система выбрала автоматически. Мужчина играет более 25 лет и придерживается собственного правила: на билеты старается тратить не более 100 грн.