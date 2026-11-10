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Лотерейный билет за $20 принес мужчине целое состояние: что сделает победитель с джекпотом

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
54
Иллюстрация - лотерея
Лотерейные билеты. Иллюстрация. Источник: Unsplash/Erik Mclean

Американец купил лотерейный билет всего за $20 и выиграл джекпот в $1,45 млн, причем сначала несколько раз проверял результат, прежде чем поверил в свою удачу. Первой он позвонил матери, а теперь планирует часть денег инвестировать и отправиться в отпуск, тогда как магазин, продавший счастливый билет, получит дополнительные $1 000.

Об этом пишет The Mocoshow. Счастливый билет приобрел житель округа Куин-Эннс в городе Честер, его джекпот составил 1 452 675 долларов.

Мужчина решил не раскрывать своего настоящего имени и выбрал для публичных сообщений прозвище Eastern Shore Millionaire, что можно перевести как "Миллионер с Восточного побережья".

Выигрышный билет он купил 15 октября 2026 года – это была мгновенная лотерея, участие в которой стоило $20. В отличие от традиционных лотерей, где участникам нужно ждать назначенного времени розыгрыша и проверять комбинацию чисел, результат можно увидеть прямо на билете.

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Сначала американец не сразу осознал, что ему удалось получить главный приз. Он несколько раз сканировал купленный билет, прежде чем убедился, что стал обладателем прогрессивного джекпота. Таким образом, потратив $20, мужчина получил право на выигрыш в размере более $1,45 млн долларов, это более чем в 72 тыс. раз превышает стоимость купленного билета.

Победитель рассказал, что занимается предпринимательской деятельностью и покупал билеты на протяжении нескольких месяцев. Когда мужчина окончательно убедился, что выиграл джекпот, первым человеком, которому он позвонил, стала его мать. Он хотел как можно скорее поделиться с ней новостью о неожиданном богатстве.

Однако после первой волны эмоций американец решил действовать осторожно. Он надежно спрятал выигрышный билет и обратился за профессиональной помощью к юристу и бухгалтеру. Такой подход позволил ему заранее разобраться с юридическими и финансовыми вопросами, прежде чем оформлять получение крупной суммы. Официально свой выигрыш мужчина забрал 5 ноября 2026 года.

После этого он решил отпраздновать событие вместе с матерью, пригласив ее на ужин. Именно с ней он первым поделился новостью о том, что стал миллионером.

Несмотря на возможность кардинально изменить свою жизнь, американец пока не рассказывает о крупных покупках или дорогих приобретениях. Среди его ближайших планов – инвестирование части полученных денег. Кроме того, победитель хочет использовать часть выигрыша для путешествия и отдыха. Конкретное направление будущего отпуска он не назвал.

Выигрышный билет продали в магазине в городе Честер, штат Мэриленд. За продажу билета, который принес покупателю прогрессивный джекпот, торговая точка получит отдельное вознаграждение – $1000.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 69-летний пенсионер из Киева выиграл 120 тыс. грн, потратив на выигрышный лотерейный билет всего 30 грн. Семь чисел для комбинации система выбрала автоматически. Мужчина играет более 25 лет и придерживается собственного правила: на билеты старается тратить не более 100 грн.

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