Львовянин внезапно изменил маршрут домой и выиграл 300 тыс. грн: история победителя

Львовянин Николай выиграл в лотерею 300 тыс. грн, потратив на билет 40 грн. Мужчина рассказал, что предчувствовал победу еще накануне. А выигрышный билет купил почти случайно, изменив маршрут по дороге домой.

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Мужчина уже приобрел билеты в другом месте и по дороге домой решил зайти еще в одну точку продаж. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.".

Победу Николаю принес билет № 0049005. Он купил его в точке продаж в супермаркете на улице Научной, 35а, во Львове.

Из 40 грн стоимости билета 20 грн составляло основное участие, еще 20 грн – четыре дополнительные комбинации для конкурса "Парочка". Одна из них принесла мужчине приз в 300 тыс. грн. "Накануне я чувствовал, что выиграю", – рассказал Николай.

Николай обычно покупает лотерейные билеты в двух точках продаж, чередуя их. В этот раз он уже приобрел билеты в одном месте, но по дороге домой зашел еще в одно. Там и купил билет, который впоследствии оказался выигрышным.

Узнав результат, Николай сначала не поверил. В выигрыше он окончательно убедился уже в точке продаж. По его словам, продавщица Галина обрадовалась этой новости не меньше него.

Мужчина не рассказал, на что потратит деньги. Лишь отметил, что выигрыш пришелся на время, когда финансовая поддержка была особенно нужна.

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Какие налоги платят с выигрыша в лотерею

В Украине денежные выигрыши в лотереях облагаются налогом. Согласно разъяснению Государственной налоговой службы, оператор лотереи при выплате удерживает 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Обычно победителю не нужно самостоятельно перечислять эти суммы в бюджет – это делает налоговый агент.

Если объявленные 300 тыс. грн – сумма до налогообложения, налоги и сбор вместе составят 69 тыс. грн. После их удержания останется 231 тыс. грн. В то же время в сообщении о выигрыше Николая не указано, идет ли речь о сумме до налогообложения или после него.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, ранее житель Запорожья Сергей потратил 60 грн на лотерейный билет и выиграл 150 тыс. грн. О выигрыше он узнал поздно вечером, около 23:30.