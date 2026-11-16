"Матч жизни" для сборной Украины: букмекеры дали прогноз на игру с грузинами

По мнению букмекеров, сборная Украины по футболу является фавориткой в заключительном матче группы В2 против сборной Грузии. На то, что победят "желто-синие" (и сохранят таким образом прописку во втором по силе дивизионе), действует коэффициент 2.17, тогда как для соперников он составляет 3.47.

Видео дня

На ничью же, рассказали в vbet, действует коєффициент 3.33. Т.е., победа Украины считается наиболее вероятным исходом матча.

В то же время, самым вероятным счетом поединка букмекерам видится 1:1 – для него действует счет 4.80. А кроме того:

1:0 (победа Украины) – 6.00;

0:1 (победа Грузии) – 7.30;

2:1 (победа Украины) – 8.90;

0:0 – 9.80.

Наименее же вероятным специалистам видятся счета 4:4 и 5:5. Для них действует коэффициент 251.00.

Игра пройдет 17 ноября на поле Украины. Начало – 21:45.

Перед заключительным туром Украина идет на 3 месте в группе, имея 4 очка. Разница мячей составляет 4 гола: 2 забито, 6 пропущено.

Грузия занимает последнее место с 2 пунктами. Разница мячей составляет те же 4 гола, однако эта команда не забивала вовсе, а пропустила 4-е.

РЕКЛАМА

Цена же игры высока: тот, кто по итогам турнира окажется на 4 месте, останется в дивизионеи В. Проигравший же вылетит в дивизион С. Таким образом:

грузинов устроит только победа;

Украине важно не проиграть.

Как сообщал OBOZ.UA, после 4 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". На их победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 501.00. Он лишь 28-й в списке претендентов на победу.

Главные истории дня