"Матч жизни" для сборной Украины: букмекеры дали прогноз на игру с грузинами
По мнению букмекеров, сборная Украины по футболу является фавориткой в заключительном матче группы В2 против сборной Грузии. На то, что победят "желто-синие" (и сохранят таким образом прописку во втором по силе дивизионе), действует коэффициент 2.17, тогда как для соперников он составляет 3.47.
На ничью же, рассказали в vbet, действует коєффициент 3.33. Т.е., победа Украины считается наиболее вероятным исходом матча.
В то же время, самым вероятным счетом поединка букмекерам видится 1:1 – для него действует счет 4.80. А кроме того:
- 1:0 (победа Украины) – 6.00;
- 0:1 (победа Грузии) – 7.30;
- 2:1 (победа Украины) – 8.90;
- 0:0 – 9.80.
Наименее же вероятным специалистам видятся счета 4:4 и 5:5. Для них действует коэффициент 251.00.
Игра пройдет 17 ноября на поле Украины. Начало – 21:45.
Перед заключительным туром Украина идет на 3 месте в группе, имея 4 очка. Разница мячей составляет 4 гола: 2 забито, 6 пропущено.
Грузия занимает последнее место с 2 пунктами. Разница мячей составляет те же 4 гола, однако эта команда не забивала вовсе, а пропустила 4-е.
Цена же игры высока: тот, кто по итогам турнира окажется на 4 месте, останется в дивизионеи В. Проигравший же вылетит в дивизион С. Таким образом:
- грузинов устроит только победа;
- Украине важно не проиграть.
Как сообщал OBOZ.UA, после 4 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". На их победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 501.00. Он лишь 28-й в списке претендентов на победу.