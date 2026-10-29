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Названо главного фаворита УПЛ 2026/27: у кого самые высокие шансы на победу

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read1 мин
246
Названо главного фаворита УПЛ 2026/27
Названо главного фаворита УПЛ 2026/27

По мнению букмекеров, донецкий "Шахтер" является фаворитом украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2026/27. На то, что эта команда добудет чемпионство, действует коэффициент 1.55 – самый низкий из всех участников турнира.

Вторым же, по данным vbet, идет житомирское "Полесье". Для него установлен коэффициент 2.80.

Для "Харькова" действует коєффициент 8.00. Он третий в списке претендентов на победу.

Киевское "Динамо" – четвертое, с коєффициентом 10.00. Оно считается последним реальным претендентом на победу в турнире.

''Шахтер'' является фаворитом украинской премьер-лиги ( УПЛ ) сезона 2026/27

"Шахтер" является фаворитом украинской премьер-лиги ( УПЛ ) сезона 2026/27. Источник: vbet

Дело в том, что для остальных команд действуют коэффициенты от 101.00 до 2001.00. Так:

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  • для "Карпат" установили коэффициент – 101.00;
  • для ЛНЗ – 151.00;
  • для "Зари" – 251.00
  • для "Колоса" – 1001.00;
  • для "Кривбасса" – 351.00;
  • для "Буковины" – 401.00;
  • для "Эпицентра" – 501.00;
  • для "Вереса" – 1001.00;
  • для "Черноморца" – 2001.00;
  • для "Левого берега" – 2001.00;
  • для "Оболони" – 2001.00;
  • для "Кудровки" – 2001.00.

В настоящее время практически команды провели по 8-10 игр в чемпионате. По их итогам:

  • 1-2 места делят "Полесье" и "Шахтер", у которых по 25 очков;
  • на 3 месте идкт "Харьков" – у ннго 21 пункто;
  • на 4 месте "Динамо" с 19 очками;
  • в зоне переходных матчей –  "Оболонь" и "Черноморец", у которых 7 и 6 очков соответственно;
  • в зоне вылета – "Кривбасс" и "Кудровка", которые набрали 6 и 5 очков соответственно.
Турнирная таблица УПЛ

Турнирная таблица УПЛ. Источник: terrikon.com

Как сообщал OBOZ.UA, после 3 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". Наих победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 501.00. Он лишь 30-й в списке претендентов на победу.

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