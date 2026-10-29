Названо главного фаворита УПЛ 2026/27: у кого самые высокие шансы на победу
По мнению букмекеров, донецкий "Шахтер" является фаворитом украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2026/27. На то, что эта команда добудет чемпионство, действует коэффициент 1.55 – самый низкий из всех участников турнира.
Вторым же, по данным vbet, идет житомирское "Полесье". Для него установлен коэффициент 2.80.
Для "Харькова" действует коєффициент 8.00. Он третий в списке претендентов на победу.
Киевское "Динамо" – четвертое, с коєффициентом 10.00. Оно считается последним реальным претендентом на победу в турнире.
Дело в том, что для остальных команд действуют коэффициенты от 101.00 до 2001.00. Так:
- для "Карпат" установили коэффициент – 101.00;
- для ЛНЗ – 151.00;
- для "Зари" – 251.00
- для "Колоса" – 1001.00;
- для "Кривбасса" – 351.00;
- для "Буковины" – 401.00;
- для "Эпицентра" – 501.00;
- для "Вереса" – 1001.00;
- для "Черноморца" – 2001.00;
- для "Левого берега" – 2001.00;
- для "Оболони" – 2001.00;
- для "Кудровки" – 2001.00.
В настоящее время практически команды провели по 8-10 игр в чемпионате. По их итогам:
- 1-2 места делят "Полесье" и "Шахтер", у которых по 25 очков;
- на 3 месте идкт "Харьков" – у ннго 21 пункто;
- на 4 месте "Динамо" с 19 очками;
- в зоне переходных матчей – "Оболонь" и "Черноморец", у которых 7 и 6 очков соответственно;
- в зоне вылета – "Кривбасс" и "Кудровка", которые набрали 6 и 5 очков соответственно.
Как сообщал OBOZ.UA, после 3 тура общего этапа Лиги чемпионов фаворитами турнира букмекеры видят действующего победителя – французский ПСЖ, а также испанскую "Барселону". Наих победу действует коэффициент 4.50 – самый низкий из всех участников турнира. Для украинского же "Шахтера" установлен коэффициент 501.00. Он лишь 30-й в списке претендентов на победу.