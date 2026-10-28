Недвижимость в Эмиратах, золото и земля: как мужчине удалось сорвать лотерейный джекпот в $27 млн

29-летний индийский IT-специалист Анилкумар Болла выиграл 100 млн дирхамов ($27,2 млн) в лотерее ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов), а за год приобрел недвижимость в Индии и Эмиратах, автомобили, подарил матери золото и купил отцу землю для органического земледелия. Несмотря на роскошные покупки и путешествия, он планирует инвестировать средства и искать возможности для бизнеса, а своим главным достижением называет возможность помогать семье и проводить с ней больше времени.

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Об этом пишет MINT. Анилкумар Болла – индийский специалист в сфере информационных технологий, который живет в Абу-Даби. Он родом из штата Телангана, где его семья занималась фермерством.

В октябре 2025 года мужчина выиграл лотерею в ОАЭ, получив 100 млн дирхамов – сумму, эквивалентную примерно 240 крорам рупий, или 2,4 млрд индийских рупий. По словам Боллы, финансовая победа изменила не только его повседневные возможности, но и взгляды на будущее, личные цели и приоритеты.

Одним из первых важных решений Боллы после выигрыша стала помощь родителям. Для него это оказалось гораздо важнее покупки предметов роскоши или демонстрации нового финансового статуса. Мужчина рассказал, что его мать давно мечтала о нескольких золотых украшениях. После получения джекпота он решил исполнить ее желание и купил для нее украшения.

Не менее особенным подарком стала помощь отцу. Семья Боллы происходит из фермерской среды, а его отец любит заниматься сельским хозяйством. Поэтому вместо того, чтобы просто передать ему деньги, сын купил сельскохозяйственные угодья, на которых отец может заниматься органическим земледелием.

После выигрыша 100 млн дирхамов можно было бы ожидать, что семья победителя сразу сменит жилье, переедет в роскошный особняк или начнет демонстрировать новый уровень достатка. Однако Болла рассказал, что его семья до сих пор живет в том же доме в Индии, где жила до его победы.

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Дело в том, что это жилье имеет для семьи особое значение. По словам мужчины, дом был жилищем мечты его отца, поэтому он не захотел отказываться от него только из-за появления больших денег. При этом Болла приобрел недвижимость как в Индии, так и в ОАЭ. То есть он расширил свои возможности и инвестиционный портфель, но не стал заставлять родителей менять привычный образ жизни.

Конечно, крупный выигрыш позволил Болле осуществить и личные желания. За последний год он приобрел автомобили для себя и брата, обновил смартфон до iPhone 17 Air и купил четыре-пять часов класса люкс. Такие покупки стали частью нового образа жизни, который открылся перед мужчиной после получения джекпота.

Главные истории дня

Первые месяцы после получения огромной суммы стали для Боллы периодом новых впечатлений. Он путешествовал вместе с семьей, посетил Бали, Таиланд и Амстердам, а также получил возможность проводить больше времени с близкими.

Однако через год первоначальный восторг постепенно утих. Сам Болла признал, что эмоции от первых поездок уже не такие сильные, как сразу после победы, хотя он продолжает быть благодарным за новые возможности. Размышляя о своем опыте, Болла обратился к другим людям, которые внезапно получают крупные суммы денег. По его мнению, важно не терять голову после финансового успеха и не воспринимать выигрыш как повод тратить деньги без ограничений.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, житель Запорожья Сергей потратил 60 грн на лотерейный билет и выиграл 150 тыс. грн. О выигрыше он узнал в тот же вечер, около 23:30, когда смотрел результаты в мобильном приложении. Сначала мужчина не поверил увиденному, ведь до этого никогда не выигрывал, и несколько раз проверил результат на сайте.