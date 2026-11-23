Избрание голливудского актера английского происхождения Роберта Паттинсона на роль нового Джеймса Бонда стало предметом оживленных ставок на площадках Kalshi и Polymarket. Но активность участников ставок может указывать на "слив" инсайдерской информации.

Видео дня

Об этом сообщает NEXTPredict. Отмечается, что совокупный объем торгов на рынках, связанных с будущим фильмом об "агенте 007", на этих платформах превысил 10 миллионов долларов.

Аномалия накануне решения

Подозрения участников рынка вызвали резкие скачки вероятности и нетипичный разрыв в ценах между площадками до публикации официального заявления киностудии. В частности, за несколько дней до объявления вероятность утверждения 40-летнего британского актера подскочила с 6% до 34%, а за считаные часы до релиза превысила 70%.

При этом в один из моментов контракт на победу Паттинсона на Kalshi стоил 35 центов, тогда как на Polymarket его все еще продавали за 14 центов. На этом фоне трейдеры предполагают, что люди со съемочной группы или из близкого окружения актера могли использовать непубличную информацию для заработка на ставках.

Реакция руководства Kalshi

Прямых доказательств инсайдерской торговли пока нет, однако ситуацию уже прокомментировал руководитель отдела контроля Kalshi Роберт Дено. Он не подтвердил и не опроверг нарушения именно на этом рынке, сославшись на правила конфиденциальности.

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В то же время представитель платформы заверил, что система мониторинга тщательно отслеживает подозрительные транзакции. В случае выявления инсайдерских операций платформа применяет санкции к нарушителям и передает собранные материалы правоохранительным органам США.

Что предшествовало

В развлекательной индустрии США уже случались громкие скандалы, связанные с утечками информации ради ставок:

видеоредактор YouTube-блогера MrBeast заработал $5 тыс. на ставках , используя конфиденциальную информацию о контенте автора – сотрудника уволили и оштрафовали на $20 тыс.;

, используя конфиденциальную информацию о контенте автора – сотрудника уволили и оштрафовали на $20 тыс.; букмекер BetOnline был вынужден временно приостановить прием ставок на роль следующего Джеймса Бонда из-за аномального и подозрительного всплеска активности вокруг конкретного кандидата.

Главные истории дня

Как уже сообщал OBOZ.UA, на этом фоне крупные кинопроизводственные и медийные компании США строго запретили персоналу участвовать в рынках прогнозов, связанных с киноиндустрией. Ограничения касаются ставок на кастинги актеров, даты выхода фильмов и будущие финансовые результаты кинопроката.