В США двух мужчин приговорили к двум годам условного наказания за мошенничество во время игры в покер в местных казино. По версии обвинения, обманом они выиграли более 44 тыс. долларов в двух заведениях в августе 2023 года.

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Речь идет о 53-летнем Ваагне Галустяне и 54-летнем Армине Мартиросяне, которых обвиняли в сговоре с целью мошенничества. Как сообщает The San Diego Union-Tribune, в итоге они признали вину по одному пункту обвинения каждый – в пособничестве преступлению после его совершения.

Какую схему придумали

Согласно материалам уголовного дела, мужчины действовали сообща за столами Mississippi Stud Poker. Они сгибали пальцами уголки карт, а иногда поворачивали их, чтобы пометить сразу два или три угла.

Это позволяло им определять, есть ли у дилера карта высокого достоинства, и решать, продолжать ли игру и делать ставку. Прокуратура утверждала, что оба мужчины попали на записи камер видеонаблюдения во время манипуляций с картами.

Как они обманули два казино на $44 тысячи

Первый случай произошел 24 августа 2023 года в Pala Casino. По версии следствия, после закрытия игрового стола мужчины покинули заведение, не обменяв свои фишки на деньги.

Через несколько часов они вернулись вместе, но уже в другой одежде, чтобы обменять фишки. Через неделю, как утверждает обвинение, мужчины применили аналогичную схему и в другом заведении.

Сначала Галустяна и Мартиросяна обвиняли по двум пунктам в сговоре с целью совершения преступления. Следствие также упоминало третье лицо, которое сначала считали возможным сообщником, но так и не установили его личность.

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Какое наказание получили обвиняемые

Во время заседания судья назначил обоим мужчинам два года пробации. Он также отметил, что они уже возместили казино причиненный ущерб.

Заместитель окружного прокурора Кэл Логан заявил, что признание вины в тяжком уголовном правонарушении и полное возмещение ущерба свидетельствуют о принятии мужчинами ответственности за свои действия.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине признали виновными трех участников организованной преступной группы, обеспечивавших деятельность нелегального игорного заведения в центре Харькова. Каждый из них будет вынужден заплатить 680 тыс. грн штрафа.

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