Украинец не смог отсудить у онлайн-казино сумму в 6,5 млн грн, которая внезапно исчезла с его счета. В компании объяснили, что эти деньги стали результатом технической ошибки, а не удачи.

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Представленных доказательств хватило судам трех инстанций, а окончательное решение 18 ноября вынес Верховный суд. Как сообщает "Судово-юридична газета", это стало результатом трехлетней судебной тяжбы за немалую сумму, которую мужчина выиграл в одном из лицензированных в Украине онлайн-казино.

Потеря

Мужчина зарегистрировался в онлайн-казино в марте 2023 года, а с 11 августа участвовал в одной из виртуальных азартных игр. Однажды после игры на личном счете отобразился выигрыш в размере почти 6,6 млн грн с учетом ранее выведенных средств.

18 августа организатор заблокировал учетную запись игрока для дополнительной идентификации и получения информации о доходах. После прохождения проверки доступ к аккаунту восстановили. Однако 4 октября мужчина снова авторизовался на сайте и обнаружил, что денег на счете нет.

Оператор азартных игр объяснил, что с 10 по 26 августа 2023 года в игре произошел технический сбой. Из-за ошибки программного обеспечения выигрыши отображались неправильно.

Компания утверждала, что ошибочно зачисленные средства не подлежат выплате, а все фактически причитавшиеся игроку выигрыши ему уже перечислили. Речь шла почти о 412 тыс. грн.

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Мужчина с этим не согласился и обратился в суд. Он требовал взыскать с организатора 6,6 млн грн основного долга, 211,1 тыс. грн инфляционных потерь и 116,4 тыс. грн трех процентов годовых. Общая сумма иска составляла почти 6,93 млн грн.

Почему суды отказали в выплате

В подтверждение своих требований истец предоставил скриншоты личного кабинета, историю транзакций, переписку со службой поддержки и письмо провайдера игры от 12 сентября 2023 года.

Но предоставленный компанией документ подтвердил, что из-за технической аномалии все выигрыши в этой игре в период с 10 по 26 августа отображались неправильно. Среди пользователей, которых затронула ошибка, был и истец – с суммой около 6,6 млн грн.

Главные истории дня

Сначала в удовлетворении иска отказал Самарский районный суд города Днепропетровска 17 июля 2024 года. В 2025 году это же решение подтвердил и Днепровский апелляционный суд.

В свою очередь, истец настаивал на том, что частичная выплата выигрыша свидетельствует о признании компанией долга. Но суды установили, что с 12 по 18 августа 2023 года ему выплатили практически 412 грн до вычета налогов, что соответствовало фактическому выигрышу игрока, а не подтверждало его право на дополнительные 6,6 млн грн.

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Верховный Суд постановил, что для взыскания денег недостаточно самого факта отображения определенной суммы в личном кабинете – нужно доказать, что она действительно является выигрышем, который организатор обязан выплатить в соответствии с правилами игры. Также в вердикте напомнили, что выигрышем по закону считаются деньги, имущество или имущественные права, подлежащие выплате игроку в случае его победы в азартной игре в соответствии с опубликованными правилами.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 14 декабря в Украине должно начать действовать ограничение на участие в азартных играх для военнослужащих. Сейчас, несмотря на принятое правительством решение, механизм фактически не работает.