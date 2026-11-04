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Получил рекордные $29,7 млн в лотерею благодаря необычному псевдониму: что известно о выигрыше

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
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Рука указывает на экран ноутбука. Иллюстрация
Ноутбук как символ онлайн-ставок. Иллюстрация. Источник: John Schnobrig/Unsplash

В США рекордные $29,7 млн в лотерею Megabucks выиграла группа людей, оформивших общий фонд под забавным названием "Мистер Картофельная Голова". Победители решили забрать деньги сразу и получат почти $19,6 млн до уплаты налогов, а магазин, где купили выигрышный билет, дополнительно получит $50 тыс.

Об этом пишет Lottery Post. Результат стал историческим для лотереи, которая работает с 1982 года. Предыдущий рекордный джекпот был значительно меньше и датируется еще 1985 годом.

В то же время внимание привлекла не только сумма выигрыша, но и название траста, за которым стоит победитель. Адвокат, представляющий его интересы, объяснил, откуда взялось такое необычное название.

Победителем лотереи Megabucks стал Mr. Potato Head Trust – траст, зарегистрированный в городе Спрингфилд, штат Массачусетс. Его интересы представлял адвокат Хайман Дарлинг из юридической фирмы Bacon Wilson. После завершения розыгрыша, в котором сформировался рекордный джекпот, представители траста заявили права на приз.

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В четверг, 28 октября, они прибыли в штаб-квартиру лотереи штата Массачусетс в Дорчестере, чтобы оформить получение денег. Победитель мог выбрать между выплатой джекпота по установленной схеме или получением всей суммы сразу с уменьшением общего размера выплаты. Представители траста остановились на втором варианте.

Вместо полных 29,71 млн долларов они получат единовременно 19 635 669 долларов до уплаты налогов. То есть разница между заявленным джекпотом и суммой единовременной выплаты составляет более 10 млн долларов. Именно поэтому сумма рекордного выигрыша и деньги, которые фактически получает победитель при единовременном расчете, различаются. При этом окончательная сумма после налоговых вычетов будет еще меньше.

Особое внимание привлекло имя победителя. Mr. Potato Head – это известный персонаж детской игрушки, изображающий картофельную фигуру со сменными деталями лица. Однако название трастане связано напрямую с производством игрушек или каким-либо официальным брендом. Адвокат Хайман Дарлинг объяснил, что участники траста знают человека, который напоминает им этого персонажа. Именно эта ассоциация и стала причиной выбора необычного названия.

Таким образом, за названием, которое может показаться шутливым, стоит реальный победитель одного из крупнейших лотерейных розыгрышей в истории штата. При этом личности людей, входящих в траст, в сообщении о получении выигрыша не раскрываются.

До этого розыгрыша крупнейший джекпот в истории Megabucks составлял 21,7 млн долларов. Его зафиксировали 16 октября 1985 года – всего через несколько лет после запуска игры. Тогда приз достался не одному победителю, сумму разделили между владельцами восьми выигрышных билетов.

По информации лотереи Массачусетса, на тот момент этот джекпот был третьим по величине в истории лотерей США. Новый результат превзошел предыдущий рекорд почти на 8 млн долларов. Фактически джекпот в 29,71 млн долларов стал крупнейшим за всю историю этой лотерейной игры, которая существует уже более четырех десятилетий.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, канадец выиграл в лотерею более $32 млн и уже решил, что часть денег потратит на помощь семье, новый дом и автомобили. А еще мужчина осуществит давнюю мечту – купит Dodge Challenger, но с остальной частью выигрыша пока не спешит и все тщательно обдумывает.

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