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Пенсионер сорвал крупный куш и молчал о деньгах: счастливый билет он спрятал

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
75
Лотерейные билеты, лотерея Огайо. Иллюстрация
Лотерейные билеты. Иллюстрация. Источник: 10tv.com

Пенсионер из штата Мэриленд в США выиграл $200 тыс. в лотерею Powerball, но не спешил забирать приз. Целую неделю он прятал выигрышный билет в кармане и никому не рассказывал о победе.

В конце концов попросил племянницу отвезти его в Балтимор, но не объяснил зачем. Об этом сообщила лотерея штата Мэриленд.

До выхода на пенсию мужчина работал в строительстве и регулярно играл в Powerball. Выигрышный билет он купил 29 сентября в магазине 7-Eleven в городе Колледж-Парк. Номера за него выбрал автомат.

На следующий день после розыгрыша пенсионер проверил билет в мобильном приложении, но сначала не поверил увиденному. Он отнес его продавцу лотереи, чтобы подтвердить выигрыш. Убедившись, что действительно выиграл $200 тыс., мужчина все равно не стал сразу обращаться за деньгами.

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Он решил никому не рассказывать о победе. Позже позвонил племяннице и попросил подвезти его до Балтимора. Это был федеральный праздник – День Колумба.

Родственница удивилась, зачем дяде срочно понадобилась поездка и почему именно в этот город. "Я спрашивала: куда ты едешь? Почему тебе нужно ехать в Балтимор именно сегодня?" – вспомнила женщина.

Тогда дядя рассказал ей о выигрыше. Племянница помогла записаться на прием в лотерейный офис. 23 октября мужчина оформил получение приза.

На что пенсионер потратит выигрыш

Мужчина планирует использовать деньги, чтобы обеспечить себя на пенсии. Он болеет за футбольную команду Washington Commanders и надеется и дальше смотреть матчи любимого клуба.

После многих лет игры в Powerball пенсионер даже задумался, не прекратить ли участвовать в розыгрышах. Раньше он говорил, что радуется, когда удается вернуть деньги, потраченные на билеты. На этот раз приз оказался значительно больше.

В штате Мэриленд выигрыш по билету Powerball нужно оформить в течение 182 дней с даты розыгрыша. Для призов свыше $600 действует отдельная процедура получения денег. Чтобы посетить главный офис лотереи, нужно предварительно записаться.

Лотерейная служба советует подписать обратную сторону билета и положить его в безопасное место. Именно билет подтверждает право на приз, а его потеря или повреждение могут затруднить получение денег. 

Как сообщал OBOZ.UA, ранее супруги выиграли в лотерею 90 909 фунтов стерлингов. Однако деньги пара думает потратить не на улучшение уровня жизни или благотворительность.

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