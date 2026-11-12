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Пенсионерка упала на колени из-за выигрыша в лотерею: как ей удалось сорвать джекпот в $100 тыс.

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
Time to read2 мин
6
Иллюстрационное фото - лотерейные билеты
Мужчина держит лотерейные билеты. Иллюстрационное фото. Источник: Unsplash

Пенсионерка из США попросила дочь купить лотерейный билет за $3 и неожиданно выиграла $100 тысяч – когда увидела совпадение чисел, она упала на колени от эмоций и несколько раз проверила результат. После уплаты налогов Мелисса Гартен получила $72 011, которые планирует использовать для оплаты счетов, а если останется возможность – отправиться в путешествие после более чем 30 лет работы медсестрой.

Об этом пишет NC Education Lottery. Счастливый билет Гартен приобрела во время розыгрыша, который состоялся 3 октября 2026 года, благодаря дополнительной опции ее приз увеличился вдвое.

Мелисса Гартен живет в Ньютон-Гроув, в округе Семпсон, штат Северная Каролина. Женщина уже на пенсии после более чем трех десятилетий работы медсестрой в отделении неотложной помощи. Именно дочь она попросила купить для нее лотерейный билет. Билет стоил всего $3, его купили в магазине, и обычная покупка в итоге принесла пенсионерке шестизначный выигрыш.

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Когда Гартен проверила результаты розыгрыша, она сначала не могла поверить своим глазам. Женщина призналась, что проверяла билет несколько раз, пытаясь убедиться, что числа действительно совпадают. Однако осознание того, что она стала обладательницей крупной суммы, пришло не сразу. Гартен вспоминает, что ее реакция была крайне эмоциональной.

В розыгрыше Гартен угадала номера на четырех белых шарах и красном шаре, за такую комбинацию полагался приз в размере $50 тысяч. Однако женщина решила воспользоваться дополнительной возможностью увеличить потенциальный выигрыш. Она выбрала опцию, позволяющую применить множитель к определенным призам.

В ее случае сработал множитель 2X, он удвоил базовый выигрыш с $50 до $100 тысяч. Интересно, что на этот раз Гартен не использовала собственную комбинацию чисел. Обычно она сама выбирает номера для лотерейного билета, но перед октябрьским розыгрышем решила воспользоваться функцией, которая предусматривает автоматический выбор чисел системой.

В пятницу, 6 ноября, Мелисса Гартен приехала в главный офис лотереи, чтобы официально получить свой приз. Несмотря на то, что заявленный выигрыш составлял $100 тыс., фактическая сумма выплаты оказалась меньше. Из призовых средств удержали обязательные федеральные налоги и налоги штата.

В результате Гартен получила на руки $72 011, то есть налоговые отчисления уменьшили ее выигрыш почти на $28 тысяч. По словам Гартен, она планирует использовать деньги в первую очередь для оплаты счетов. В то же время женщина не исключает, что часть средств потратит на путешествие.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 69-летний пенсионер из Киева выиграл 120 тыс. грн, потратив на победный лотерейный билет всего 30 грн. Семь чисел для комбинации система выбрала автоматически. Мужчина играет более 25 лет и придерживается собственного правила: на билеты старается тратить не более 100 грн.

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