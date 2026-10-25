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Под Киевом разоблачили два подпольных игорных заведения: как они выглядели

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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В Вышгороде прекратили работу двух игорных заведений
В Вышгороде прекратили работу двух игорных заведений. Источник: полиция Киевской области

В Киевской области правоохранители задокументировали два факта незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса и прекратили работу подпольных залов. Сейчас начато досудебное расследование.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области. Отмечается, что по этим фактам следователи начали досудебное расследование по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр).

Что известно о подпольных заведениях

Организаторы обустроили игровые залы в коммерческих помещениях в Вышгороде: для предоставления нелегальных услуг использовалась специально оборудованная компьютерная техника и игровые автоматы. Сейчас следователи и оперативники устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности, а также круг лиц, причастных к организации подпольного бизнеса.

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Обыски в подпольном игорном зале

Обыски в подпольном игровом зале. Источник: Национальная полиция

В Вышгороде прекратили работу подпольного игорного заведения

В Вышгороде прекратили работу подпольного игорного заведения. Источник: Национальная полиция

Результаты обысков и изъятые доказательства

В рамках уголовного производства полицейские провели санкционированные обыски в помещениях, где предоставлялись нелегальные услуги. Во время следственных действий изъяли:

  • 44 системных блока;
  • 42 монитора и флеш-накопители;
  • интернет-модемы;
  • PON-терминал;
  • оборудование для видеонаблюдения;
  • черновые записи и другую документацию.
Изъятые системные блоки

Изъятые системные блоки. Источник: Национальная полиция

Новые правила кибербезопасности для азартных игр в Украине

Министерство цифровой трансформации обязало организаторов азартных игр и операторов лотерей срочно привести свои системы информационной безопасности в соответствие с новыми минимальными требованиями. При этом бизнесу разрешили применять усиленные меры безопасности, но не ниже утвержденных.

Главная особенность новых правил – полное отсутствие переходного периода, то есть все субъекты рынка должны соблюдать установленные стандарты уже сейчас. Эксперты советуют операторам азартных игр и лотерей немедленно принять первоочередные меры:

  • составить и проверить внутреннюю таблицу установленных пороговых значений безопасности;
  • полностью согласовать кадровые процедуры со службой ИТ для мгновенного отзыва прав доступа у уволенных сотрудников;
  • пересмотреть и обновить действующие договоры с ИТ-подрядчиками и аутсорсерами с учетом новых сроков реагирования.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во Львовской области осудили местную жительницу, которая брала микрозаймы и тратила деньги на ставки в онлайн-казино и личные покупки. Чтобы не возвращать долг, она придумала историю о мошенническом использовании ее персональных данных.

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Вышгородазартные игрыНациональная полиция Украины
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