Под Киевом разоблачили два подпольных игорных заведения: как они выглядели
В Киевской области правоохранители задокументировали два факта незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса и прекратили работу подпольных залов. Сейчас начато досудебное расследование.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области. Отмечается, что по этим фактам следователи начали досудебное расследование по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр).
Что известно о подпольных заведениях
Организаторы обустроили игровые залы в коммерческих помещениях в Вышгороде: для предоставления нелегальных услуг использовалась специально оборудованная компьютерная техника и игровые автоматы. Сейчас следователи и оперативники устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности, а также круг лиц, причастных к организации подпольного бизнеса.
Результаты обысков и изъятые доказательства
В рамках уголовного производства полицейские провели санкционированные обыски в помещениях, где предоставлялись нелегальные услуги. Во время следственных действий изъяли:
- 44 системных блока;
- 42 монитора и флеш-накопители;
- интернет-модемы;
- PON-терминал;
- оборудование для видеонаблюдения;
- черновые записи и другую документацию.
Новые правила кибербезопасности для азартных игр в Украине
Министерство цифровой трансформации обязало организаторов азартных игр и операторов лотерей срочно привести свои системы информационной безопасности в соответствие с новыми минимальными требованиями. При этом бизнесу разрешили применять усиленные меры безопасности, но не ниже утвержденных.
Главная особенность новых правил – полное отсутствие переходного периода, то есть все субъекты рынка должны соблюдать установленные стандарты уже сейчас. Эксперты советуют операторам азартных игр и лотерей немедленно принять первоочередные меры:
- составить и проверить внутреннюю таблицу установленных пороговых значений безопасности;
- полностью согласовать кадровые процедуры со службой ИТ для мгновенного отзыва прав доступа у уволенных сотрудников;
- пересмотреть и обновить действующие договоры с ИТ-подрядчиками и аутсорсерами с учетом новых сроков реагирования.
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