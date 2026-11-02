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Полиция "накрыла" азартные заведения в Киевской области: что известно о масштабах

Станислав КожемякинСтанислав Кожемякин
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В Белой Церкви выявили три незаконных игорных заведения
В Белой Церкви разоблачили три незаконных игорных заведения. Источник: Нацполиция

Украинские правоохранители раскрыли и пресекли деятельность трех подпольных игорных заведений в Белой Церкви Киевской области. Обстоятельства и всех причастных пока выясняют.

Об этом сообщили в полиции Киевской области. Отмечается, что по этим фактам следователи начали досудебное расследование по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр).

Что известно о подпольной сети

  • Заведения работали на территории города без каких-либо разрешительных документов.
  • Для предоставления нелегальных услуг посетителям использовалась специально оборудованная компьютерная техника со специализированным программным обеспечением.
  • В настоящее время в рамках досудебного расследования следователи устанавливают все обстоятельства преступной деятельности и лиц, причастных к ее организации.
Изъятая техника.Источник: Нацполиция

Результаты обысков и изъятые доказательства

Во время проведения следственных действий в помещениях игорных заведений правоохранители изъяли:

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  • 28 системных блоков со специализированным программным обеспечением для доступа к азартным играм;
  • комплектующие для компьютерной техники;
  • интернет-роутер и видеорегистратор.

Новые правила кибербезопасности для азартных игр в Украине

Министерство цифровой трансформации обязало организаторов азартных игр и операторов лотерей срочно привести свои системы информационной безопасности в соответствие с новыми минимальными требованиями. При этом бизнесу разрешили применять усиленные меры безопасности, но не менее строгие, чем утвержденные.

Главная особенность новых правил – полное отсутствие переходного периода, то есть все субъекты рынка должны соблюдать установленные стандарты уже сейчас. Эксперты советуют операторам азартных игр и лотерей немедленно принять первоочередные меры:

  • составить и проверить внутреннюю таблицу установленных пороговых значений безопасности;
  • полностью согласовать кадровые процедуры со службой ИТ для мгновенного отзыва прав доступа у уволенных лиц;
  • пересмотреть и обновить действующие договоры с ИТ-подрядчиками и аутсорсерами с учетом новых сроков реагирования.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине запустили Реестр лиц, которым ограничено участие в азартных играх. Человек в Украине, который в 2026 году решил на какое-то время отказаться от азартных игр, может установить самоограничение без публичной огласки – данные о внесении в реестр не открыты: работодатели, знакомые, родственники и другие посторонние люди не могут проверить, есть ли там конкретное имя.

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