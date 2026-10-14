Продали тысячи билетов по 1 евро: как розыгрыш Tesla от блогера закончился штрафом

В Испании компанию EBR Management SLU оштрафовали на 750 тысяч евро за розыгрыш Tesla блогера TheGrefg. Чтобы принять участие, люди покупали цифровые обои за 1 евро. Каждая покупка давала шанс выиграть автомобиль, поэтому рекламную кампанию признали незаконной

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Акция проходила с 24 декабря 2024 года по 6 января 2025-го. Принять в ней участие можно было на сайте организатора, находясь в Испании, сообщило испанское Министерство социальных прав.

Официально ведомство не называет имени блогера. Однако известно, что розыгрыш рекламировали в соцсетях испанского ютубера TheGrefg, настоящее имя которого – Давид Канова. Призом была его Tesla Model S Plaid, оформленная в стиле Молнии Маккуина – персонажа мультфильма "Тачки".

Как проходил розыгрыш Tesla

Организатор продавал цифровые обои для устройств за 1 евро. Вместе с цифровым товаром покупатель получал право участвовать в розыгрыше автомобиля. По данным испанского Министерства по делам потребителей, за время акции продали 376 850 билетов.

Если исходить из заявленной цены – 1 евро, – общая сумма продаж составила 376 850 евро. Но это не означает, что компания получила такую же прибыль: в официальном сообщении нет данных о расходах или финансовом результате.

На момент розыгрыша автомобиль оценивали более чем в 75 тысяч евро. По информации министерства, владелец говорил, что машина обошлась ему примерно в 120 тысяч евро.

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Почему компанию оштрафовали на 750 тысяч

Испанские власти признали акцию платной лотереей, для проведения которой нужно предварительное административное разрешение. EBR Management SLU его не получила и даже не подавала заявку.

Генеральная дирекция по регулированию азартных игр Испании (DGOJ) начала разбирательство после предварительной проверки. Нарушение признали очень серьезным согласно Закону о регулировании азартных игр. Позже Генеральная дирекция по делам потребителей назначила штраф в размере 750 тысяч евро.

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Компания обжаловала это решение. По ее мнению, акцию следовало считать не лотереей, а рекламным или промоционным мероприятием со случайным выбором победителя. Министерство отклонило этот аргумент и оставило прежнюю правовую квалификацию без изменений.

Министерство также отказалось дополнительно уменьшить штраф. Там пояснили: при первоначальном расчете сумму санкции уже снизили по сравнению с той, которая могла бы соответствовать тяжести нарушения.

Оштрафовали ли самого блогера?

Нет. В решении испанского министерства говорится о компании EBR Management SLU, а не о личном штрафе для TheGrefg. Ведомство не назвало ютубера по имени. При этом испанское информационное агентство Europa Press и общественный вещатель RTVE связали дело с розыгрышем его Tesla Model S.

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После сообщений о санкции блогер также подчеркнул, что штраф назначили компании-организатору, а не ему лично. По его словам, для проведения акции он привлек стороннюю компанию.

В этом деле регулятор оценивал не сам факт рекламы автомобиля блогером, а то, как был организован розыгрыш: покупатели платили за цифровой продукт, каждая покупка давала шанс выиграть дорогой приз, а у организатора не было разрешения, необходимого для проведения такой лотереи в Испании.

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